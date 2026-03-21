Villarreal | ¿Qué pasa con las entradas del España-Serbia en el Estadio de la Cerámica?

El Villarreal CF afronta un parón atípico tras su victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica, en el partido que abrió la 29ª jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto amarillo no volverá a competir hasta dentro de 17 días, cuando cierre la jornada 30 frente al Girona (6 de abril, 21.00 horas).

Este calendario obliga al equipo de Marcelino García a iniciar una exigente serie de compromisos lejos de casa, ya que el choque en Montilivi será el primero de tres desplazamientos consecutivos. De hecho, el Villarreal no regresará a su estadio hasta la semana del 24 al 27 de abril, en un tramo clave del campeonato, cuando reciba el Celta de Vigo.

Manolo Nebot

La Cerámica cambia el amarillo por el rojo con España

Aunque no haya fútbol de clubs, La Cerámica sí tendrá protagonismo internacional. Este viernes (21.00 horas), el estadio acogerá el España-Serbia, un amistoso que sustituye a la prevista Finalissima ante Argentina, cancelada por el conflicto bélico en la zona donde debía disputarse.

El encuentro forma parte de la preparación de la selección española, que también se medirá a Egipto el día 31 en el RCDE Stadium. Curiosamente, en esta ventana internacional no hay jugadores del Villarreal en la absoluta, aunque sí destaca la presencia de Dani Requena (cedido al Córdoba) en la sub-21.

Internacionales confirmados del Villarreal en el parón FIFA

Pese a la ausencia en la selección española, el parón sí afecta al vestuario amarillo con varios futbolistas citados por sus países. Entre los ya confirmados figuran:

Renato Veiga (Portugal)

Thomas Partey (Ghana)

Tajon Buchanan (Canadá)

Tani Oluwaseyi (Canadá)

Un escenario habitual que reduce efectivos durante los entrenamientos, aunque también evidencia el peso internacional de la plantilla.

Entradas del España-Serbia: pendientes y con retraso

A seis días del partido, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todavía no ha anunciado precios, plazos ni sistema de venta de entradas para el España-Serbia en Vila-real.

El retraso se explica por el cambio de planes de última hora, ya que la sede se confirmó apenas unos días antes, lo que ha obligado a la federación a trabajar contrarreloj en toda la logística del evento.

El Villarreal recibe compensación por ceder el estadio

Como es habitual en estos casos, el Villarreal CF percibe un canon compensatorio por la cesión del Estadio de la Cerámica. La organización del encuentro corre íntegramente a cargo de la RFEF, responsable de la gestión de partidos de selecciones y competiciones bajo su tutela.

Un parón largo antes de un tramo decisivo

Este parón de 17 días supone un arma de doble filo para el Villarreal. Por un lado, permite recuperar efectivos y preparar con calma el exigente calendario que viene; por otro, corta la dinámica tras una victoria importante ante la Real Sociedad.

El regreso ante el Girona marcará el inicio de un tramo decisivo en LaLiga, con el equipo amarillo obligado a mantener el ritmo competitivo en plena recta final de la temporada.