El uno a uno del Villarreal-Real Sociedad | Vota al mejor
Contundente victoria del Submarino en La Cerámica (3-1)
Luiz Júnior |6|
Partido tranquilo, salvando un mano a mano, aunque no calculó en la salida del 3-1.
Mouriño |7|
Firme, serio y fuerte. Cuando subió, creó peligro.
Pau Navarro |8|
Partidazo del canterano. Bien por arriba, seguro en la marca y fiable en salida de balón.
Renato Veiga |6|
Correcto en líneas generales, con firmeza en la marca. No se entendió con Luiz en el 3-1.
Alfonso Pedraza |6|
Cumplió en general, aunque con poca brillantez.
Santi Comesaña |8|
Un motor en el centro del campo, con llegada y peligro. Dio la asistencia del 1-0 de un brillante toque de espuela.
Pape Gueye |7|
Intenso en la presión y con mucha personalidad. Se hizo notar en la medular.
Alberto Moleiro |7|
Buen partido partiendo desde la izquierda, con llegada y peligro. Mereció el gol.
Nico Pepe |8|
Es un súper clase. No paró de encarar, desbordar y crear peligro. Marcó el 3-0 y le sacaron otras dos claras.
Gerard Moreno | 8 |
Volvió a la titularidad y se notó. Gol y un recital de fútbol ofensivo. Jugador top.
Mikautadze |8|
Inteligente, astuto y jugando para el equipo. Hizo un gol y dio una asistencia. Brillante.
También jugaron
Buchanan | 6 |. Incisivo.
Alfon González | 6 |. Activo.
Oluwaseyi | 5 |. Rápido.
Dani Parejo | 5 |. Talentoso.
Thomas | 5 |. Oxigenante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni Castelló ni Vila-real: este es el pueblo más feliz de la provincia en 2026
- La jubilada de 91 años que sufrió un robo en la 'Castellón vacía': «En Cirat nunca me había pasado nada así, yo confié en la chica»
- Una popular cadena deportiva abre su cuarta tienda en Castellón y llega a un nuevo municipio
- Corte en los trenes de Cercanías entre Castelló y València por las obras del corredor mediterráneo
- La suerte sonríe a un pueblo de Castellón con un buen pellizco en el sorteo de La Primitiva
- Novedad en el corredor mediterráneo: los usuarios de Castellón ya pueden saber la ubicación exacta de los trenes
- El calendario laboral en Castellón para el 2027: los puentes, acueductos y el festivo que desaparece
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Tomatito, Ana Curra, Charo López y Vilafafest, entre los grandes planes de la agenda