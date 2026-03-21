El uno a uno del Villarreal-Real Sociedad | Vota al mejor

Luiz Júnior |6|

Partido tranquilo, salvando un mano a mano, aunque no calculó en la salida del 3-1.

Mouriño |7|

Firme, serio y fuerte. Cuando subió, creó peligro.

Pau Navarro |8|

Partidazo del canterano. Bien por arriba, seguro en la marca y fiable en salida de balón.

Renato Veiga |6|

Correcto en líneas generales, con firmeza en la marca. No se entendió con Luiz en el 3-1.

Alfonso Pedraza |6|

Cumplió en general, aunque con poca brillantez.

Santi Comesaña |8|

Un motor en el centro del campo, con llegada y peligro. Dio la asistencia del 1-0 de un brillante toque de espuela.

Pape Gueye |7|

Intenso en la presión y con mucha personalidad. Se hizo notar en la medular.

Alberto Moleiro |7|

Buen partido partiendo desde la izquierda, con llegada y peligro. Mereció el gol.

Nico Pepe |8|

Es un súper clase. No paró de encarar, desbordar y crear peligro. Marcó el 3-0 y le sacaron otras dos claras.

Gerard Moreno | 8 |

Volvió a la titularidad y se notó. Gol y un recital de fútbol ofensivo. Jugador top.

Mikautadze |8|

Inteligente, astuto y jugando para el equipo. Hizo un gol y dio una asistencia. Brillante.

También jugaron

Buchanan | 6 |. Incisivo.

Alfon González | 6 |. Activo.

Oluwaseyi | 5 |. Rápido.

Dani Parejo | 5 |. Talentoso.

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Thomas | 5 |. Oxigenante.