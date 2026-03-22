La crónica | El Villarreal femenino se queda corto en su visita al campo del Europa (1-1)

El Villarreal femenino se quedó corto en su visita al feudo del Europa. Hizo bastante más que para conformarse con un punto (1-1), con el cual las de la Plana conservan plaza de ‘play-off’. El partido se decidió todo en dos minutos. Golpearon las vila-reanense y dos minutos después empataron las catalanas. El balón que escupió el 1-2, y la portera local evitando males mayores para su equipo. Algo que se ha vivido muchas veces esta temporada.

Y es que las muchachas de Jordi Ferriols dominaron bastante y pisaron muchas veces el área del conjunto barcelonés. Avisaron en el primer tiempo Alexia Jr, (tiro desviado, min. 14’), Cienfu (rozando la escuadra, min. 17) y Aixa Salvador (fata directa, min. 32). Con el empate inicial se llegó al final del primer tiempo.

En la reanudación, un centro desde la izquierda fue rematado a la red por Marta Querol, en el minuto 48. Buen arranque de la segunda parte, pero en un desliz el Europa firmó el empate en el minuto 50, por mediación de Nuria Ferrer. Luego llegaron las prisas. El larguero escupió un balón lazado por María Macias (min. 68) y en diez más tarde María Romero también tuvo una buena oportunidad para firmar el 1-2. Al final, reparto de puntos.

Ficha técnica:

-1- Europa: Cubelo; Serrat, Nuria Ferrer, Julia Gómez (Sara López, min. 82), Bové (Clara, min. 82), Natalia, Miriam (Ainhoa, min. 64), Sara Extremera, Aina Torres, Ari Márquez y Anón.

-1- Villarreal: Quesada; Nerea Pérez, Moreira, Paulsen, Laura, María Querol (Macías, min. 60), Cienfu, Sara Medina (Figols, min. 80), Martuka (María Romero, min. 60), Alexia Jr (Lauris, min. 60) y Aixa Salvador.

Goles: 0-1. Min. 48: Marta Querol. 1-1. Min. 50: Nuria Ferrer.

Árbitra: Mireya López Reche (Murcia). Amonestó a la local Julia Gómez; y a la visitantes Cienfu.

Campo: Nou Cerdenya.

Entrada: 250 espectadores