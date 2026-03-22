Marcelino suma y sigue con sus registros en el Villarreal... ¡Va a ritmo de otro récord!

El Villarreal CF de Marcelino García Toral sigue coleccionando registros. Si la pasada campaña 2024/25, también de la mano del entrenador asturiano, los números fueron espectaculares, en el presente ejercicio 2025/26 el conjunto amarillo mantiene una media goleadora de récord, la cual mantiene el ritmo para convertirse en la mejor de la historia del club en Primera División.

Esta temporada, con 54 goles tras 29 jornadas en LaLiga, el Submarino mantiene un ritmo anotador que le permitiría mejorar el mejor registro goleador de su historia en un mismo campeonato, algo que ya logró el curso pasado.

Marcelino aplaude a sus jugadores durante el Villarreal-Real Sociedad / MANOLO NEBOT ROCHERA

La media goleadora del equipo amarillo en estos momentos es de 1,86 goles por partido, lo que le harían marcar entre 16 y 20 goles en las nueve jornadas que quedan de mantenerla en el tramo final.

De ser así, el equipo podría igualar e incluso también superar los 71 goles que logró la temporada pasada 24/25, que es el mejor registro goleador de la historia del club de la Plana Baixa.

Las mejores temporadas goleadores del Submarino

Cabe recordar que la segunda mejor campaña en cuanto a registros goleadores fue la 2004/05, con 69 goles. Tras ello, 65 en la 23/24 y 63 en la 19/20 y 21/22.

Estas son las cinco temporadas del Villarreal CF con más goles en Primera División:

2024/25 — 71 goles 2004/05 — 69 goles 2023/24 — 65 goles 2021/22 — 63 goles 2019/20 — 63 goles

Hay que destacar que 2007/08 también acabó con 63 goles, así que el quinto mejor registro histórico del Villarreal en Primera está en realidad empatado entre tres temporadas: 2021/22, 2019/20 y 2007/08.

Gerard Moreno celebra el 1-0 del Villarreal ante la Real Sociedad. / Agencias

Sin duda alguna, por segundo curso consecutivo Marcelino está logrando que el Villarreal sea uno de los máximos goleadores de la competición, ya que solo mejoran sus registros en esta Liga el Real Madrid y el Barcelona.

Repaso a la historia goleadora 'grogueta'

El club de la Plana Baixa ha firmado a lo largo de su historia en Primera División varias temporadas de gran producción ofensiva, aunque hay cinco cursos que destacan por encima del resto. El más reciente y prolífico es el 2024/25, con Marcelino, en el que el conjunto amarillo alcanzó los 71 goles, estableciendo su mejor registro histórico en la élite.

Muy cerca queda la histórica campaña 2004/05, en la que el equipo dirigido por Manuel Pellegrini anotó 69 tantos, en una temporada que marcó un punto de inflexión en el crecimiento del club a nivel nacional e internacional. Más recientemente, el Villarreal volvió a exhibir un gran potencial ofensivo en la 2023/24, con 65 goles, confirmando su tendencia a apostar por un fútbol valiente y de ataque.

Marcelino García y Manuel Pellegrini, antes del Real Betis-Villarreal. / Europa Press

El listado lo completan dos campañas con 63 goles, la 2021/22 y la 2019/20, ambas caracterizadas por un equipo equilibrado pero con clara vocación ofensiva. Un registro que también iguala la 2007/08, otra de las temporadas más brillantes de la historia grogueta.

Sin lugar a dudas, estos datos reflejan la identidad del Villarreal en Primera: un club que, más allá de los resultados, ha construido su trayectoria reciente sobre una propuesta ofensiva reconocible y competitiva.