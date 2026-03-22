Pau Navarro, el líder de la defensa del Villarreal que mantiene la ilusión por la selección

Las alarmas saltaron en La Cerámica hace un par de meses, cuando Juan Foyth se quedó tendido sobre el césped tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles. El liderazgo y el peso del central argentino eran difíciles de sustituir para un Marcelino que, en el siguiente compromiso liguero, apostó por la pareja Marín-Veiga.

Sin embargo, el técnico asturiano movió ficha en el encuentro posterior e introdujo a Pau Navarro frente al Espanyol en el eje de la zaga. El canterano groguet firmó una actuación notable, exhibiendo su gran salida de balón y confirmando las prestaciones defensivas que ya había dejado entrever anteriormente.

Desde entonces, el joven central de 20 años, natural de La Vilavella, se ha consolidado como una pieza fija en el esquema de Marcelino. El técnico ha ido alternando a su acompañante entre Marín y Veiga, pero manteniendo siempre a Pau en todos los compromisos ligueros.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido más allá de Vila-real. Prueba de ello es su nominación como mejor jugador sub-23 del mes de marzo, donde compite con nombre como Arda Güler, Echeverri, Oso y Víctor Muñoz.

Exhibición ante la Real

Los méritos para alzarse con el galardón los reforzó el pasado viernes. Ante la Real Sociedad, Pau Navarro firmó una actuación impecable: no fue regateado en ninguna ocasión, ganó todos los duelos a ras de suelo y completó seis despejes, todos ellos desde el interior del área para frustrar los intentos del conjunto vasco.

«Yo no miro el carnet de identidad para hacer la alineación. Se lo ha ganado él solo con trabajo. Ha dado un rendimiento buenísimo partido tras partido. Cada vez juega con una mayor tranquilidad y seguridad», reconocía Marcelino en rueda de prensa al ser preguntado por el nivel de forma del joven defensor amarillo.

Pau Navarro, junto a Comesaña, tratando de arrebatarle el esférico a Álvaro Rodríguez / MANOLO NEBOT ROCHERA

Agradecido y con ambición

«Estoy muy agradecido por las oportunidades que me están dando y contento por el partido que hemos hecho», señalaba Pau Navarro al ser preguntado por su gran estado de forma. Además, dejó claro que no le importa la demarcación en la que juegue: «Mientras juegue me da igual dónde. Me siento cómodo en los dos sitios. Siempre quiero ayudar al equipo», confesaba el central.

También destacó el gran nivel defensivo mostrado ante la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma del campeonato: «Hemos estado muy serios atrás. Con la calidad que tenemos arriba, sabemos que si estamos bien defensivamente, vamos a ganar la mayoría de partidos», añadió.

Pau Navarro tratando de robar el esférico a Oyarzabal / Manolo Nebot

Por último, confesó su ilusión por recibir la llamada de la selección española sub21, aunque dejó claro que su concentración sigue estando en el Submarino: «Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible aquí en el Villarreal y, si llega la llamada de la sub21, estaré más que contento», concluía el propio Pau Navarro.