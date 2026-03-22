Los seis destacados datos que deja el Villarreal-Real Sociedad... para asombro de los 'groguets'

El Villarreal CF, traspasando de nuevo toda la presión al Atlético de Madrid en la pelea por la tercera plaza, ahora en poder de los amarillos con un punto de ventaja a la espera de que los colchoneros salgan airosos este domingo (22 de marzo del 2026) por la noche (21.00 horas) del Santiago Bernabéu, ha iniciado como un tiro la recta de las últimas 10 jornadas. Con una segunda clasificación consecutiva para la Champions más que encarrilada, el habitual partido a partido del Submarino pasa por certificar matemáticamente esa clasificación cuanto antes para empezar a despejar las incógnitas para el siguiente curso, a la vez que colecciona un puñado de récords, tanto colectivos como individuales.

El último éxito

En este sentido, el rotundo 3-1 a la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica, con el que abría la 29ª jornada de LaLiga EA Sports como preludio de un nuevo prolongado parón por los compromisos de selecciones, tienen un trasfondo.

Los datos

21 Remates a la portería de Álex Remiro. Tres goles en los primeros 23 minutos, un trallazo a la madera de Nicolas Pepe para el casi 4-0, siete paradas del guardameta internacional txuri-urdin (cinco desde dentro del área)... El 3-1 se quedó, inclusio, corto, para un Villarreal que, especialmente al contraataque, desarboló al cuadro de Pellegrini Matarazzo.

54 Goles, más que nunca después de 29 jornadas. Este Villarreal 2025/2026 también es el que más tantos lleva a nueve encuentros para la conclusión. Aquí, los amarillos también están por encima de una cifra registrada bajo el mando de Marcelino García (los 52 del curso pasado), quedando los 50 con Manuel Pellegrini de la 2004/2005 en el tercer lugar.

58 Récord de puntos a estas alturas. El triunfo contra los donostiarras permite, al Submarino, abrazar la llamada media inglesa exacta (dos puntos por jornada). Es la mejor puntuación de los amarillos, en la máxima categoría, por encima de los 56 puntos de la 2007/2008, en un ránking donde también están los 54 de la 2010/2011 y los 53 de la 2010/2011.

Gerard Moreno celebrando el primer tanto del Villarreal a la Real. / Manolo Nebot

El objetivo pasa ahora por los 77 puntos del ejercicio 2007/2008, el del subcampeonato liguero. Faltan 19, cuando en disputa quedan 27, con lo que el Submarino está en disposición de conseguirlo...

100 Victorias de Marcelino con el Villarreal. De los 205 triunfos en el haber del técnico asturiano en Primera, la del viernes fue el número 100 dirigiendo al Submarino, al que ha dirigido en 206 ocasiones. Tiene, en consecuencia, un índice de aciertos del 48,5%, ligeramente por encima al de Manuel Pellegrini aquí: 92 victorias en 190 encuentros ligueros (un 48,4%).

Manolo Nebot

Con esas 205 victorias, alcanza a Javier Clemente como el octavo entrenador más exitoso, en una clasificación que lidera Luis Aragonés (344). El más cercano al asturiano es Ferdinand Daucík (234); aunque de los que están en activo tiene al Cholo Simeone (331), Ernesto Valverde (con 275, acaba de anunciar que no seguirá en el Athletic Club) y Pellegrini (261).

La víctima favorita de Marce es, curiosamente, la Real Sociedad (15 veces le ha ganado), por delante de Espanyol (13) y Getafe (11). Ciñéndonos solo a sus registros a los mandos del Submarino, el balance es de siete victorias, cinco empates y solamente tres derrotas.

128 Goles de Gerard Moreno como groguet. El 7, en su regreso a la titularidad con el Submarino, ejercio de abrelatas ante la Real, elevando cada vez el listón como pichichi histórico del club, con el que ha disputado 314 encuentros (además, esta a una del medio centenar de asistencias en el Villarreal). Entre todos los equipos (no cuenta la selección), está en 192 tantos (13, en el filial amarillo).

Además, como en el caso del entrenador, se le da especialmente bien la Real Sociedad, al que le ha hecho nueve tantos en una veintena de enfrentamientos (igualando, esa cifra, cercana al doble dígito, con Levante y Alavés).

550 Partidos en la élite de Dani Parejo. Con el 3-1 en el marcador, Marcelino le dio el descuento para que el centrocampista madrileño está cifra redonda de encuentros en Primera División. Alcanza así a un paisano suyo como Raúl González para alcanzar el top 5. Tiene a solo cinco encuentros a Antoine Griezmann (el francés ha decidido quedarse en el Atlético para lo que resta de ejercicio, posponiendo de nuevo su marcha al Orlando City la MLS, un mercado abierto hasta la semana que viene).

Por delante, los líderes, Andoni Zubizarreta y Joaquín Sánchez (igualados a 622), con Raúl García cerrando el podio con 609.