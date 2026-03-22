El Villarreal toma la directa hacia la Champions: así ha sido una jornada ideal para el Submarino

La clasificación Villarreal CF a la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva por primera vez en su historia está cada vez más cerca. Al margen de que todo hace indicar que el 5º clasificado de LaLiga tendrá nuevamente plaza de Champions League, como ha ocurrido esta campaña, el Submarino tiene en su mano tanto la 4ª posición como la 3ª plaza, que ocupa actualmente.

La 29ª jornada, que ha terminado este domingo por el inicio hoy de la ventana FIFA de marzo de selecciones absolutas, fue enormemente satisfactoria para los groguets.

Vinicius Junior celebra su segundo gol ante el Atlético en el Bernabéu. / Juanjo Martín / EFE

Los amarillos, que tras ganar a la Real Sociedad el pasado viernes se ubicaron en la 3ª posición con 58 puntos, se van al parón liguero como terceros gracias al triunfo del Real Madrid en el Clásico de la capital de España ante el Atlético, que es 4º con 57 unidades.

Pero, a su vez, lo que más puede preocupar al combinado que dirige Marcelino García Toral era lo que hicieran tanto Real Betis como Celta, sus inmediatos perseguidores. Sobre el papel, los béticos tenían un envite más complicado que los gallegos, pero ambos perdieron sus partidos.

El castellonense Pablo Fornals celebra su gol de este domingo en San Mamés con el Betis ante el Athletic Club. / Efe

El gol de Fornals no sirvió

En San Mamés, el Athletic Club, con goles de Dani Vivian y Sancet en la primera parte, superó 2-1 a un Real Betis que a pesar del gran gol de falta directa del castellonense Pablo Fornals no evitó alargar a cinco su racha de partidos sin ganar en Liga. Los béticos son 5º 14 puntos del Villarreal.

El delantero del Alavés Antonio Ángel Pérez, celebra su gol contra el Celta de Vigo, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports que disputan en el Estadio Abanca Balaídos de Vigo, Galicia, este domingo. / Salvador Sas / EFE

Sorpresón en Balaídos

La sorpresa se produjo en Vigo, donde el Celta pinchó en casa ante el Alavés por 3-4 cuando en la primera mitad ganaba 3-0. Los vigueses, 6º a 17 del Submarino. Primer triunfo para Quique Sánchez Flores al frente del conjunto vitoriano.

Joan García celebra el triunfo del Barcelona ante el Rayo Vallecano. / Agencias

Joan García refuerza a De la Fuente

Una jornada en el que el Barcelona se impuso 1-0 con gol de Araujo al Rayo Vallecano. "Las normas están para cambiarlas, era el momento oportuno para llevar a los cuatro porteros. A día de hoy, son los cuatro que pueden estar entre los tres que irán al Mundial". Luis de la Fuente justificó de esa forma la convocatoria de Joan García junto a sus tres guardametas habituales en la selección española y el portero del Barcelona le ha dado dos días después la razón.

Ante el Rayo, el meta volvió a ser decisivo, reforzó la tesis de un seleccionador que sabe que su ausencia era una anomalía, por más que esté satisfecho con el trío habitual.

El Barça, que tras el gol de cabeza de Ronald Araujo (m.34) se tomó el encuentro como un trámite que su caudal ofensivo acabaría por resolver, se encontró a expensas de la pericia de su arquero, que firmó media docena de actuaciones meritorias.