Encuesta: Los 'groguets' dicen "sí" a la camiseta retro del Villarreal
El estilo, la textura y los colores encandilan a la mayoría de seguidores del conjunto amarillo sobre la indumentaria que lucirá el Submarino en San Mamés en la 31ª jornada de LaLiga
El domingo 12 de abril a las 21.00 horas, en la mítica Catedral del fútbol español, en Bilbao, en San Mamés, allí estrenará y utilizará el Villarreal CF la nueva camiseta elaborada especialmente para la bautizada como jornada retro de LaLiga, la 31ª en Primera División, donde el Submarino se medirá al Athletic Club.
Una fecha especial en el campeonato nacional, donde los futbolistas del conjunto de la Plana Baixa lucirán una elástica que recuerda a las de hace más de 20 años y que llevaban los Gica Craioveanu, Víctor Fernández, Quique Álvarez y compañía.
Mediterráneo ha querido sondear el sentir de la masa social grogueta en relación a una camiseta que está teniendo total aceptación en la mayoría de aficionados.
Así opinan los aficionados del Submarino
Jorge Nebot
Un incondicional amarillo como Jorge Nebot elogia la indumentaria retro: «Desde el primer momento en que la vi, me encantó, por ello fui a la tienda a comprármela. Es espectacular. Queda genial, los colores son muy bonitos, el tacto es muy bueno. Sinceramente, creo que han acertado».
Para el aficionado groguet, la fiesta de la 31ª jornada es una gran idea. «Considero, además, que la jornada retro de LaLiga es todo un acierto, porque también incentiva a los aficionados a tener la ilusión de hacernos con esta nueva camiseta de estilo antiguo», opina.
Anna Ventepani
Por su parte, Anna Ventepani elogia la camiseta y reivindica el regreso del color azul: «A mí me gusta, aunque me hubiera gustado más con el estilo de la publicidad antigua. Una de las cosas que más me ha gustado es recuperar el color azul, tanto en la camiseta como en los pantalones».
«Llevamos muchos años pidiendo el azul, porque el Villarreal somos amarillo y azul», quiso recalcar.
Enzo Summa
Otro gran seguidor del Submarino es Enzo Summa, quien no dudó en destacar que «la camiseta es todo un acierto, por el color, la textura... Además, me encanta el logo antiguo de LaLiga». «Sin lugar a dudas me la voy a comprar y ya tengo ganas de ponérmela y de disfrutarla», confesó.
José Pascual Trilles
Josepas Trilles es un clásico de la afición grogueta. El abonado amarillo destacó que «es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años en el Villarreal. Creo que va a tener mucho éxito porque cambia como digo la estructura de las camisetas del Submarino últimamente».
«La jornada de LaLiga está muy bien pensada, porque servirá a los clubs para generar ingresos extra. Además, a los aficionados nos recuerda a otras épocas. A mí, por ejemplo, me viene a la mente la época de Víctor Fernández», arguyó.
Juan José Parra
A su vez, el joven seguidor Juanjo Parra indicó que no dudó en adquirirla el mismo viernes que salió a la venta. «Me la he comprado porque tengo cinco camisetas de los últimos años, pero esta me parece novedosa en relación a las anteriores. Se parece a una de mi padre que tiene de hace muchos años», indicó.
«Me gusta porque es muy distinta a las actuales, y el diseño es muy bonito», resaltó.
Jorge Baruque
Y Jorge Baruque, seguidor acérrimo de Pape Gueye y que siempre luce la camiseta de Senegal, explicó que «me parece impresionante. Se va a agotar seguro. Yo, por si acaso, me le he comprado on line, así me garantizo que me llega. Es una maravilla, por el color, el brillo... es guapísima».
«La jornada retro será histórica. Además, yo soy de Valladolid y en todas las ciudades de LaLiga la gente está muy ilusionada al respecto», remarcó.
Así es la camiseta retro del Villarreal
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