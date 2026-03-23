Locura por conseguir una entrada para el España-Serbia en Vila-real

Locura por ver a España en la casa del Villarreal CF. La vuelta de la selección española a Vila-real está provocando una auténtica locura entre los aficionados al fútbol de la provincia de Castellón. La apertura este lunes de la venta de entradas para el partido que enfrentará a España y Serbia este viernes 27 de marzo de 2026, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica, ha despertado una expectación enorme en la localidad de la Plana Baixa, en toda la provincia de Castellón y también entre seguidores llegados de otros muchos puntos de la geografía nacional.

Desde el momento en que este lunes 23 de marzo, a las 17.00 horas, se activó la venta oficial de localidades, miles de aficionados se lanzaron a internet con un mismo objetivo: conseguir una entrada para ver en directo a la selección española en el estadio del Villarreal. La elevada demanda ha generado largas esperas, colas virtuales y una sensación generalizada de auténtica batalla por hacerse con un billete para una cita que ha levantado una ilusión enorme.

La selección española de Luis de la Fuente regresa al Estadio de la Cerámica del Villarreal. / RFEF

Venta solamente online

Cabe recordar que la venta, además, se realiza exclusivamente de forma online, un detalle que ha concentrado todo el tráfico en la plataforma habilitada por la Real Federación Española de Fútbol. Esa circunstancia, unida al interés que ha generado el regreso del combinado nacional al feudo del Submarino, ha multiplicado la presión sobre el proceso de compra. Durante los primeros compases de la venta, muchos usuarios se están encontrando con tiempos de espera considerables (algunos de más de 20 minutos e inlcuso media hora) y con la incertidumbre propia de una demanda disparada.

La selección española tuvo una gran acogida en el España-Suiza del 2018. / Villarreal CF

Ambientazo: se espera el lleno

El ambiente que rodea al España-Serbia demuestra que la selección sigue siendo un gran foco de atracción y que el Estadio de la Cerámica se ha convertido en el escenario perfecto para una noche marcada en rojo en el calendario. No es un partido más. Se trata de una oportunidad muy especial para que la afición de Villarreal y de Castellón en general pueda ver de cerca a algunos de los mejores futbolistas del panorama nacional, sin necesidad de desplazarse a una gran capital.

Futbolistas como Lamine Yamal, Pedri González, Oyerzabal y el balón de Oro ex del Villarreal, Rodrigo Hernández, son algunos de los reclamos para no perderse este partido.

España vestirá en el Mundial una segunda equipación inspirada en la tradición literaria española. 'Adidas' presentó este viernes la segunda equipación que vestirá la selección española masculina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano y que toma como referencia "la rica tradición literaria del país", según informó Adidas.. / RFEF

Precios populares

La fiebre por las entradas también tiene una explicación clara en la política de precios anunciada. La RFEF ha apostado por una primera fase con precios populares entre el lunes 23 y el martes 24 de marzo, lo que ha empujado todavía más a los aficionados a intentar cerrar cuanto antes su compra. En ese periodo inicial, las entradas de preferencia y goles cuentan con descuentos importantes, circunstancia que ha acelerado todavía más la carrera por conseguir localidad antes de la subida prevista para el miércoles 25, cuando los precios aumentarán un 20%.

Los precios base establecidos oscilan entre los 20 euros en Fondo Norte y Fondo Sur y los 50 euros de Tribuna Preferencia Central, pasando por los 45 euros de Tribuna Preferencia Lateral y los 35 euros de Tribuna Preferencia Esquina.

Además, cada operación permite adquirir un máximo de seis entradas, una limitación pensada para ordenar la venta, aunque insuficiente para frenar la avalancha de solicitudes registrada desde el primer minuto.

El seleccionador español, Luis de la Fuente. / Joaquin Corchero / AFP7

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención entre los seguidores del Villarreal CF es que los abonados del club amarillo no cuentan con preferencia en la compra. La gestión de toda la venta depende íntegramente de la Real Federación Española de Fútbol, por lo que todos los aficionados han tenido que entrar en la misma carrera digital para tratar de asegurarse su sitio en las gradas del estadio groguet.

Enorme expectación

La respuesta del público confirma que el regreso de España a Villarreal era uno de esos acontecimientos largamente esperados. La ciudad respira ambiente de gran cita y el partido ante Serbia ya se vive como una jornada especial mucho antes del pitido inicial. Cada minuto de espera en la cola virtual, cada intento de acceso y cada búsqueda de una entrada disponible reflejan la magnitud del interés que ha despertado el encuentro.

Por tanto, la venta de entradas para ver a la selección española en Vila-real ha dejado una imagen inequívoca: la afición tenía muchas ganas de volver a disfrutar de España en el Estadio de la Cerámica. Y esa ilusión, convertida desde este lunes en una auténtica locura online, anticipa un ambiente espectacular para una noche que promete ser de las grandes.