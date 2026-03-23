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¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios

Precios populares, descuentos los primeros dos días... ¿Son solo online o presencial? ¿Tienen descuentos los abonados del Villarreal? Aquí te lo contamos todo

El España-Serbia se jugará este viernes 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica.

El España-Serbia se jugará este viernes 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica. / RFEF

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Los aficionados del Villarreal CF y de la provincia de Castellón en general están de enhorabuena. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer cómo y desde cuándo comprar las entradas para el regreso de la selección española de fútbol al Estadio de la Cerámica de Vila-real.

Este lunes, 23 de marzo, a las 17.00 horas han salido a la venta de forma oficial las entradas de España-Serbia, que se jugará este próximo viernes, 27 de marzo, a las 21.00 horas en el estadio del Submarino.

Una venta que será únicamente online. Entre hoy y mañana martes 24 serán precios populares, mientras que a partir del miércoles 25 los precios irán aumentando. Hay que destacar que solo se podrán adquirir hasta un máximo de 6 entradas por compra.

La camiseta alternativa de la selección española en el Mundial 2026.

La camiseta alternativa de la selección española en el Mundial 2026. / RFEF

Información destacada

  • La venta será únicamente online y comienza este lunes 23 de marzo a las 17.00h.
  • El enlace se publicará en los medios del club y de la Real Federación Española de Fútbol (ver el enlace más abajo).
  • La venta de entradas lo gestionará íntegramente la RFEF (los abonados del Villarreal no tienen preferencia para comprar entradas).
  • Habrá precios populares entre hoy y mañana (entre 12 y 30 euros contando descuentos). A partir del miércoles aumentan un 20%.
Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto.

Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que ha dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto. / ZIPI ARAGON / EFE

Listado de precios

  • TRIBUNA PREFERENCIA CENTRAL 50,00 €
  • TRIBUNA PREFERENCIA LATERAL 45,00 €
  • TRIBUNA PREFERENCIA ESQUINA 35,00 €
  • FONDO NORTE 20,00 €
  • FONDO SUR 20,00 €

Se establece una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas de preferencia y goles durante los siguientes periodos de venta:

  • 40 % de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 24 de marzo.
  • 20% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 25 de marzo hasta el 26 de marzo.

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¿Dónde comprar las entradas?

Las localidades pueden comprarse únicamente online a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol: pincha en este link para ir al enlace donde puede comprar tus entradas.

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