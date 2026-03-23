El registro que luce Gerard Moreno: su mejor porcentaje de goles por partido está dando que hablar

Es el máximo goleador de la historia del Villarreal CF y el jugador franquicia del Submarino. Gerard Moreno, que fue el autor del primero de los tres tantos en la victoria del conjunto amarilo por 3-1 ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica en LaLiga el pasado viernes, está superándose a sí mismo en cuanto al porcentaje de goles por encuentro como futbolista de Primera División.

El Killer de Santa Perpètua de Mogoda abrió el marcador a los siete minutos al rematar de cabeza un saque de esquina y más tarde sus compañeros Mikautadze y Pepé, antes del minuto 25, ya habían sentenciado el choque mientras que Sucic hizo el gol del honor donostiarra.

Gerard Moreno celebrando el primer tanto del Villarreal ante la Real Sociedad. / Manolo Nebot

Goleador histórico

Moreno, máximo goleador histórico del conjunto villarrealense con un total de 92 tantos, ha marcado 8 goles en los15 encuentros disputados en la presente campaña, lo que supone un porcentaje de 0,53 tantos por partido.

Ese porcentaje solo lo supera en su etapa en el Villarreal el de la temporada 2020/2021 cuando marcó 23 goles y disputó 33 encuentros, por lo que fue de 0,69 tantos por encuentro.

Pero el actual 0,53 de goles por encuentro está por encima de los 0,19 del curso anterior, en el que marcó 3 goles en 16 partidos, del 0,3 tantos por choque de las temporadas 2023-2024 y 2022-2023 e incluso del de la 2021-2022 cuando marcó 9 dianas en 17 choques (0,529).

Gerard Moreno durante un entrenamiento con el Villarreal. / VILLARREAL CF

El reparto

Los ocho tantos actuales se reparten de manera proporcional entre compromisos como local y visitante, cuatro y cuatro. Anotó un doblete frente a Osasuna en El Sadar y su último tanto en La Cerámica lo había marcado el 11 de enero en el triunfo por 3-1 frente al Alavés.

Los problemas físicos han limitado su participación en las últimas temporadas hasta el punto de haber disputado la mitad de los encuentros en el presente curso, 15 de 29, o haber jugado 16 choques la pasada campaña o 17 en la temporada 2021-2022.

Gerard, autor de un doblete en Pamplona. / Villar Lopez

La falta de continuidad de ariete barcelonés no ha lastrado su acierto anotador en lo que a porcentaje se refiere aunque sí en lo que respecta a la cifra de goles total.