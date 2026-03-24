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La agenda de la selección española en la provincia de Castellón: ¿Cuándo llega? ¿Dónde se hospedará...?

España llegará este próximo jueves 26 al Aeropuerto de Castellón y se concentrará en un hotel de la capital de la Plana

La llegada de la selección española absoluta a la provincia de Castellón está causando sensación en Vila-real y resto de ciudades y pueblos.

La llegada de la selección española absoluta a la provincia de Castellón está causando sensación en Vila-real y resto de ciudades y pueblos. / RFEF

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Expectación máxima por la llegada de la selección española absoluta a la provincia de Castellón con vistas al partido amistoso, correspondiente a la ventana FIFA del mes de marzo del 2026, de este próximo viernes día 27 en el Estadio de la Cerámica, la casa del anfitrión Villarreal CF, entre los equipos nacionales de España y Serbia (21.00 horas).

Uno de los aspectos que esperan saber los aficionados al fútbol tanto de Vila-real como del resto de la provincia de Castellón es conocer si el combinado que dirige Luis de la Fuente se ejercitará en el escenario del partido o en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La hoja de ruta

Finalmente, la Roja se entrenará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo jueves 26, a las 11.00 horas. Tras comer y descansar en Madrid, la selección pondrá rumbo desde Barajas al Aeropuerto de Castellón, vuelo que partirá a las 18.00 horas.

Esta es la agenda de la selección española de cara a su partido ante Serbia en el campo del Villarreal.

Esta es la agenda de la selección española de cara a su partido ante Serbia en el campo del Villarreal. / RFEF

Una vez en suelo provincial, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y un futbolista español acudirán al Estadio de la Cerámica para la rueda de prensa oficial prepartido, a las 19.30 horas, misma hora aproximadamente donde el resto de jugadores convocados y resto de la expedición de la selección acudan al hotel de concentración, que será el Castellón Center de la capital de la Plana.

Es decir, sobre las 19.30 horas los componentes de la Roja se personarán en Castelló para concentrarse para el partido. A buen seguro que serán centenares los aficionados que se personarán a dar su aliento a la Roja.

Venta de entradas

Cabe destacar que este pasado lunes salieron a la venta de forma oficial y solo online las entradas de España-Serbia, que se jugará este próximo viernes, 27 de marzo, a las 21.00 horas en el estadio del Villarreal CF.

Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto.

Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto. / ZIPI ARAGON / EFE

Una venta que será únicamente online y que este martes 24 continúa con precios populares, mientras que a partir del miércoles 25 los precios irán aumentando. Hay que destacar que solo se podrán adquirir hasta un máximo de 6 entradas por compra.

Listado de precios

  • TRIBUNA PREFERENCIA CENTRAL 50,00 €
  • TRIBUNA PREFERENCIA LATERAL 45,00 €
  • TRIBUNA PREFERENCIA ESQUINA 35,00 €
  • FONDO NORTE 20,00 €
  • FONDO SUR 20,00 €

Se establece una promoción de venta anticipada para todas aquellas personas que adquieran sus entradas de preferencia y goles durante los siguientes periodos de venta:

  • 40 % de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 24 de marzo.
  • 20% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 25 de marzo hasta el 26 de marzo.

Noticias relacionadas y más

Las localidades pueden comprarse únicamente online a través de la web de la Real Federación Española de Fútbol: pincha en este link para ir al enlace donde puede comprar tus entradas.

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