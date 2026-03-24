Las entradas del España-Serbia en La Cerámica ya vuelan: precios, descuentos y cómo comprarlas (las que quedan)

La venta de entradas para el España-Serbia del próximo viernes 27 de marzo del 2026 a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica ha entrado en su fase decisiva. A pocos días para que la Roja regrese a Vila-real, la cita internacional empieza a coger velocidad y los aficionados que quieran asegurarse un sitio ya pueden adquirir sus localidades a través del canal oficial habilitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro, que devolverá a la selección española a la provincia de Castellón, ha despertado expectación tanto por el tirón de la absoluta como por el hecho de que La Cerámica vuelva a convertirse en escenario de un partido internacional. Con el reloj ya en marcha y la venta abierta, la sensación es que el margen para comprar con comodidad se va estrechando conforme se acerca la fecha del choque.

Precios de las entradas para el España-Serbia en Vila-real

Las entradas para el amistoso presentan una horquilla que va desde los 20 euros en los fondos norte y sur hasta los 50 euros en tribuna preferencia central, sin contar los gastos de gestión. Se trata de precios que permiten diferentes opciones para los seguidores de la selección en un partido que apunta a reunir una gran entradam un lleno, en el estadio del Villarreal CF.

Descuentos para compras anticipadas

Además, la venta incorpora descuentos por compra anticipada, un factor que también puede empujar la demanda en las horas previas al encuentro. Según la información publicada, las localidades cuentan con una rebaja del 40 % hasta el 24 de marzo y de un 20 % entre el 24 y el 26 de marzo, por lo que los aficionados interesados en acudir a La Cerámica tienen incentivo añadido para no demorarse.

Esta es la agenda de la selección española de cara a su partido ante Serbia en el campo del Villarreal. / RFEF

Cómo comprar las entradas

La compra se realiza a través de tickets.rfef.es, la plataforma oficial de la federación. En este caso, además, las entradas son digitales, por lo que el acceso al estadio se gestionará desde la aplicación RFEF Tickets, siguiendo las instrucciones facilitadas tras completar la operación.

PMR y venta oficial

En el caso de las localidades para personas con movilidad reducida, la gestión se efectúa mediante el correo específico habilitado por la RFEF. La recomendación pasa por utilizar únicamente los canales oficiales para evitar incidencias de última hora en un partido que ha ganado temperatura con el paso de los días.

El ambiente, por tanto, ya es de cuenta atrás en Vila-real. A la espera de comprobar la respuesta final del público, todo apunta a que el España-Serbia en La Cerámica llegará con una notable expectación y con la sensación de que las entradas empiezan a volar conforme se acerca el viernes.