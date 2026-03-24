La "increíble" temporada de Gerard Moreno en un Villarreal al que no le pone techo
El líder del vestuario amarillo valora el gran campeonato liguero: "Pensamos que estamos haciendo una Liga increíble y queremos más, así como quedar lo más arriba posible"
Los líderes naturales nacen y se hacen y Gerard Moreno es uno de ellos. El delantero centro barcelonés (Santa Perpètua de Mogoda, 07/04/1992) es el capitán, el jugador franquicia y líder indiscutible del Villarreal CF de la época moderna.
El ariete del conjunto de la Plana Baixa, que tras hacer doblete en el 2-2 en El Sadar ante Osasuna en la 22ª jornada se había perdido los siguientes cinco encuentros ligueros, regresó progresivamente hace tres fechas ante el Elche (jugó 25 minutos), hace dos frente al Alavés ( 31 minutos) y ya fue titular frente a la Real Sociedad, anotando el momentáneo 1-0 del 3-1 final.
Satisfacción
El futbolista groguet destacó la importancia del triunfo: «Muy contento por la victoria ante la Real Sociedad y la dinámica del equipo. El viernes hicimos un gran partido y no debimos sufrir tanto».
Para el catalán, «generamos muchas ocasiones y tuvimos que haber definido mejor en el último cuarto del campo, pero hay que darle mucho valor a la temporada que estamos haciendo y seguir mirando hacia arriba».
Implicación de la plantilla
Según el capitán del Submarino, la implicación de todos sus compañeros es máxima, a la par de estar feliz por volver a ver portería. «Estoy muy contento por volver a haber marcado, por poder aportar, por el trabajo de todo el mundo y la campaña que estamos realizando», argumentó.
Incluso dejó bien claro que «al final todos aportamos y cuando toca salir de inicio, cada uno trata de dar lo mejor de sí».
No le pone techo al equipo
Es más, el ‘7’ analizó las aspiraciones del equipo: «Nosotros le damos mucho mérito a lo que el Villarreal está haciendo en LaLiga. Es cierto que lo sucedido en las otras competiciones no nos ha gustado, pero hay que valorar como es debido lo que está haciendo el equipo, a estas alturas siendo terceros en Primera División». «Los jugadores pensamos que estamos haciendo una Liga increíble y queremos más. Quedan nueve partidos y vamos a pelear por quedar lo más arriba posible», finalizó.
Goleador histórico
Cabe recordar que Moreno, máximo goleador histórico del conjunto villarrealense con un total de 92 tantos, ha marcado 8 goles en los15 encuentros disputados en la presente campaña, lo que supone un porcentaje de 0,53 tantos por partido.
Ese porcentaje solo lo supera en su etapa en el Villarreal el de la temporada 2020/2021 cuando marcó 23 goles y disputó 33 encuentros, por lo que fue de 0,69 tantos por encuentro.
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