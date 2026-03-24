El Villarreal B se queda en 'cuadro' para recibir al líder Sabadell por el temido 'virus FIFA'
Además, David Albelda también cuenta con los lesionados Facu Viveros y Sebas Salazar
El virus FIFA dejará en cuando al Villarreal B este domingo frente al líder Sabadell, en el Mini Estadi, a partir de las 16.00 horas. De un plumazo el técnico David Albelda se quedará sin cinco futbolistas internacionales, aparte de contar con dos jugadores que están en el dique seco por lesión. En total serán siete las bajas que tendrá para un partido muy exigente frente a la escuadra vallesana. La noticia positiva es que César Bonafé regresará tras cumplir el partido de sanción.
Hay cinco futbolistas que están citados, hasta mediados de la próxima semana, con sus respectivas selecciones para afrontar diferentes compromisos. Es el caso de Hugo López y Joselillo Gaitán (España sub-18), Carlos Maciá (España sub-19), Jean Yves Valou (Costa de Marfil sub-23) y Ayman Arguigue (Marruecos sub-23).
A esas cinco ausencias habrá que sumar a dos jugadores que se encuentran lesionados, caso del delantero argentino Facundo Viveros y del extremo diestro hispano-colombiano Sebas Salazar. Una semana más estarán ausentes de los terrenos de juego.
Un rival potente
El Sabadell llegará al Mini Estadi como líder y tres puntos de ventaja respecto a su máximo perseguidor: el Atlético Madrileño. Se espera una masiva presencia de seguidores arlequinados en el feudo groguet este sábado a partir de las 16.00 horas. El Villarreal les ha remetido 475 entradas.
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