El aprendizaje de Comesaña en su primera experiencia en Champions: "Teníamos que empezar pensando en ganar al Tottenham y no esperar al Pafos"
El centrocampista gallego, uno de los futbolistas más importantes del Submarino,. analiza la actualidad amarilla a nueve jornadas del final
Santi Comesaña ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación y ha repasado los temas de actualidad del Submarino a falta de nueve jornadas para terminar el campeonato. En su tercer curso como amarillo, el mediocentro se ha convertido en una pieza fundamental para Marcelino tanto dentro como fuera del vestuario. Estas han sido las declaraciones del 14 groguet, que se ha mostrado muy sincero en todas sus respuestas.
Parón liguero: “Siempre viene bien un descanso. Este último partido ante la Real Sociedad fue muy bueno, el anterior ante el Alavés no tanto. El descanso siempre viene bien”.
Distancia de 14 puntos sobre el Betis: “Es algo muy complicado de hacer. Sacamos muchos puntos, porque la media tabla, están súper apretados. Lo que quiere decir es que es muy difícil ganar a todos esos equipos, y muchos se van a jugar la vida. Es de valorar. Nosotros, del quinto hacia abajo, creo que solo hemos perdido contra Getafe. Muy complicado. Lo valoramos muy positivo. A ver si seguimos con esa buena dinámica”.
¿Está la Champions cerrada?: “Confiarse para nada. Ahora tenemos tres partidos seguidos fuera de casa donde todo el mundo de juega cosas. Nueve puntos muy complicados. No hay opción de relajarse, no solo por la Champions, sino que por estar terceros, y por seguir así más que por Champions”.
La tercera plaza ante el Atlético de Madrid: “Estamos en disposición de peleársela. Estamos ahora por delante de ellos. Ellos juegan contra el Barça, nosotros contra el Girona. Tenemos buenas sensaciones y vamos con la confianza de poder ganar al Girona. Tenemos la posibilidad de poder luchar”.
¿Qué opina sobre la crítica al juego?: “Para empezar, cada partido es un mundo. Nosotros somos muy buenos al contragolpe, y tendremos que aprovechar eso. Por ejemplo, la Real sociedad presiona mucho y deja espacio atrás, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Es verdad que a veces nos falta control. Cada fin de semana, cada partido es un mundo. A todos los equipos les pasa. Y queremos tener más controlados algunos partidos, pero lo importante es seguir sacando resultados”.
El bajón físico que tuvo: “Obviamente hay momentos que se nota más. Yo noté un bajón físico importante, por ejemplo este año. En una temporada tan larga, todo el mundo tuvo su momento. Yo tuve un momento que no estuve, pero estuvo Dani, estuve Pape… Esos momentos de descanso te dan para llegar a final de temporada. No llegas como al inicio, pero llegas bien. Nuestras características igual es que podemos hacer esos 90 metros. A lo mejor si no tuviera eso, no estaría jugando en el Villarreal. No noto el cansancio, porque es mi característica”.
¿Moleiro selección... y Pau Navarro?: “Como compañero de Moleiro veo al nivel que está, está a un nivel altísimo, muchas asistencias… Por eso gritamos Moleiro selección. No me veo todos los partidos. Imagino que quien lo ve, que es Luis de la Fuente, ve que está en un nivel superior. Nosotros apreciamos lo que vemos. Lo de Pau, puede llamar más la atención lo de la Sub-21. No sé si hay muchos jugadores de su edad a ese nivel. Lo que decidan, decidido está”.
¿Qué opina sobre la situación de Marcelino? “Nosotros estamos tranquilos. El míster no nos habla de esas cosas. Estamos felices con él, tranquilos, y estamos muy bien deportivamente. Son cosas tanto de él como del club”.
Revancha en la Champions: “A los que están los veo contentos y a todos con ganas de revancha. A mí me duele mucho de haberme quedado con esa sensación de Champions, y tengo ganas de revancha. Hablo con mí. Veo a la gente contenta, feliz, con ganas de esa revancha. Preveo un mercado tranquilo”.
Mala Champions, increíble Liga: “Mucho supongo que es mental. En la Liga, ganas, ganas, ganas… Tu mentalidad es positiva, de no rendirse nunca, porque sabes que vas a ganar. Te sabe mal. Aunque vayas perdiendo 0-1, sabemos que vamos a ganar. Es nuestra mentalidad. En Champions pasó al contrario. Cuando pierdes, pierdes y pierdes, tu mentalidad es otra. En Liga tenemos una mentalidad arrolladora y en Champions nos hacíamos pequeños”.
La lección Champions: “Si entramos, es de esperar que no suceda lo de ganar a nadie. Teníamos que empezar esperando ganar al Tottenham. No teníamos que esperar ganar al Pafos. Pierdes y viene el City y piensas si te gana este, no pasa nada. Pero viene el Pafos y Copenhague, ganamos. Eso es un error. Pero eso es inexperiencia también. Viene el City y pensar que podemos ganar. En casa no nos gana nadie. Es parte de la experiencia”.
Elogios a Gerard Moreno: “Gerard, jugador histórico del club, con toda su carrera, ha tenido muy mala suerte. Me di cuenta que era el mejor la primera semana. Yo había jugado contra él, pero no me había dado cuenta. Si se lesiona, para él es una putada, y para nosotros es un putadón. Cuando está, se nota mucho porque te da confianza con el balón. Si te sientes presionado, se la das a Gerard, que sabes que va a salir de esa presión. Ojalá pueda aguantar ahora de aquí a final de la temporada sin lesionarse”.
