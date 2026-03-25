Encuesta: "Moleiro selección", la afición del Villarreal quiere al canario con España
La gran temporada del canario en el conjunto amarillo ha provocado el reclamo de la masa social amarilla y de sus compañeros para ser tenido en cuenta con España
Su no convocatoria para el partido España-Serbia de este viernes en el Estadio de la Cerámica, una decepción para los aficionados amarillos encuestados por Mediterráneo
«Moleiro selección, Moleiro selección, Moleiro selecciooooón...». Así jalearon los componentes de la plantilla y cuerpo técnico del Villarreal CF a Alberto Moleiro, bajo ese cántico y tras la enésima gran actuación del mediapunta canario el pasado viernes en el brillante triunfo por 3-1 ante la Real Sociedad. Justo horas después de que el seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, diera la lista de convocados para el España-Serbia de este próximo viernes, en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), en la que el tinerfeño no fue incluido, con la decepción tanto del futbolista como de toda la familia grogueta, que esperaban su inclusión en esta convocatoria.
El propio protagonista cómo le coreaban. «Dar gracias a mis compañeros por pedirme para la selección. Eso es que me quiere mucho. Lo importante era ganar. Yo intento jugar para ayudar al equipo y si llega la llamada de España, pues será un premio», comentó.
Un jugador humilde que elogió al equipo: «Estamos muy satisfechos por la temporada, somos terceros y vamos a pelear por estar lo más arriba posible».
La opición de la afición
Al respecto, y coincidiendo con la llegada de la selección española a Vila-real, Mediterráneo realizó una encuesta entre la afición amarilla, que echan en falta a Moleiro y a Gerard Moreno de entre los convocados por Luis de la Fuente.
Vicente Roig
Un jovencito como Vicente Roig destacó que «me gusta mucho que venga la selección a Vila-real. Tengo ganas de ver a Joan García. A mí me hubiera gustado que estuviera Gerard en este partido, merecía jugar con España en su casa».
Dani Copoví
Con su bufanda y chaqueta del Submarino, Dani Copoví reconoció que, para él, «que la selección venga de vez en cuando está muy bien. Creo que Moleiro se merecía estar en la selección después de la gran temporada que está haciendo. Una lástima que no pueda estar».
Juan Pellicer
Equipado con la elástica retro, Juan Pellicer consideró «espectacular que España juegue en el campo del Villarreal. Hace ya muchísimo tiempo que esperábamos poder verla en La Cerámica. Es una oportunidad única».
A su vez, remarcó que «de la convocatoria de De la Fuente me duele que no estén ni Gerard ni Moleiro. Gerard es para mí el mejor delantero español que hay. Incluso me falta Pau Torres por ser de Vila-real», propuso.
Joel Zarzoso
Otro groguet como Joel Zarzoso dio su punto de vista: «Me gusta que España venga a Vila-real para poder ver de cerca a los cracks».
«Creo que Moleiro tendría que haber sido convocado, es muy buen jugador, aunque es muy joven todavía y tiene tiempo por delante», argumentó.
Feli Corbella
Por su parte, una incondicional Feli Corbella reconoció que «me encanta que venga España a Vila-real». «Moleiro me gusta muchísimo y tendría que estar en la convocatoria. Y una lástima que no pueda estar Gerard Moreno, al que las lesiones le están privando de ir con España e incluso Ayoze Pérez, al que le pasa lo mismo», añadió.
Vicente Andrío
Por último, el benicense Vicente Andrío indicó que «es muy positivo para la provincia que la selección venga a Vila-real. Echo en falta en la lista a Moleiro, que está a buen nivel, y es una lástima que jugadores como Gerard o Ayoze no estén yendo por sus lesiones».
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