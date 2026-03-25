La reventa se desata en el España-Serbia de La Cerámica con entradas de hasta 100 euros "Vendo un boli y..."

Ocurre en conciertos, en festivales y también en potentes eventos deportivos. Cuando la demanda se dispara, la reventa entra en escena. Y eso es exactamente lo que ya sucede con el amistoso entre España y Serbia de este viernes en el Estadio de la Cerámica. La selección de Luis de la Fuente, vigente campeona de la Eurocopa y a pocos meses del Mundial de 2026, ha desatado una enorme expectación... y también el mercado paralelo de entradas.

La primera fase era previsible: la salida oficial a la venta. En este caso, además, se produjo con prisas. Tras la suspensión de la Finalissima, la Real Federación Española de Fútbol activó el pasado lunes la venta de localidades para el encuentro, apenas cuatro días antes del partido. La consecuencia fue inmediata: colapso, esperas y muchísimos aficionados intentando hacerse con un asiento a la vez en la web oficial. A eso se sumó otro detalle importante: cada usuario podía comprar hasta seis entradas.

La segunda fase tampoco ha tardado en aparecer. Con el partido cada vez más cerca, con las localidades volando y con la previsión de llenazo en el estadio del Villarreal, muchos aficionados han tenido que buscar alternativas. Aunque la RFEF ha ido activando nuevas tandas y todavía quedaban algunas entradas de forma oficial. De hecho, tanto el jueves como el viernes todavía se pueden adquirir, eso sí, a cuentagotas y sin ofertas especiales.

Captura de una de las ofertas. / MEDITERRÁNEO

Entradas de 50 a 100 euros... y ojo con el riesgo

En esos anuncios se mezclan perfiles muy distintos. Están quienes aseguran que finalmente no podrán asistir al partido y buscan recuperar el dinero. Pero también quienes, directamente, compraron más entradas de las necesarias con la intención de hacer negocio. Y ahí aparece el gran problema: el riesgo de fraude. Comprar entradas por canales no oficiales siempre abre la puerta a posibles estafas, duplicidades o localidades sin garantías.

Basta con echar un vistazo a algunos de esos portales para comprobar cómo se están moviendo ya los precios. La mayoría de anuncios oscilan entre los 50 y los 100 euros por localidad, muy por encima de algunas tarifas oficiales más bajas. El margen de beneficio puede ser importante. Si alguien compró seis entradas de 12 euros, por ejemplo, el gasto total fue de 72 euros. Si después las vende a 60 euros cada una, ingresaría 360, con unos beneficios de 288 euros.

Otro de los anuncios de reventa. / MEDITERRÁNEO

Del “vendo boli” a los anuncios en redes

Buceando en ducho portal, el anuncio más caro ofrece entradas a 100 euros con el siguiente mensaje: «Vendo boli bic y regalo entradas España-Serbia para el viernes día 27 de marzo, fondo sur fila 2, están juntas detrás de la portería casi, la zona mejor pagada del campo, precio por unidad».

Imagen de otro anuncio de reventa. / MEDITERRÁNEO

Otros son más escuetos y van directos al grano. «Seis entradas juntas en Fondo Sur a 65 euros». «Se venden cuatro asientos juntos en grada baja. Precio de cada una: 50 euros». Incluso hay quienes tratan de justificar la venta asegurando que compraron por error. «Compradas en la RFEF por error. Se venden las cuatro o dos y dos. Se ve de lujo», señala. Mientras hay quienes optan directamente por anunciarlo en X para intentar encontrar comprador cuanto antes.

En definitiva, la reventa ya juega su partido en torno al España-Serbia de La Cerámica. La presencia de la campeona de Europa en Vila-real ha despertado el interés de los aficionados y, como suele ocurrir en este tipo de grandes citas, donde hay expectación también aparece el negocio paralelo. Y parece que no serán los únicos anuncios en esta recta final.