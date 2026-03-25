¡No te quedes sin tu entrada para el España-Serbia! Este miércoles, último día del descuento del 20%

Sigue a toda velocidad la venta de entradas para el España-Serbia del próximo viernes 27 de marzo, a las 21.00 horas, en el Estadio de la Cerámica, pese a algunos problemas técnicos que se dieron en la noche del pasado martes en la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A tan solo tres días, incluyendo este miércoles, para que la Roja regrese a Vila-real y a la provincia de Castellón, la cita internacional de selecciones empieza a coger velocidad y los aficionados que quieran asegurarse un sitio pueden adquirir sus localidades a través del canal oficial habilitado por la RFEF.

La selección española tuvo una gran acogida en el España-Suiza del 2018. / Villarreal CF

El encuentro, que devolverá a la selección española a la provincia de Castellón, ha despertado expectación tanto por el tirón de la absoluta como por el hecho de que La Cerámica vuelva a convertirse en escenario de un partido internacional. Con el reloj ya en marcha y la venta abierta, la sensación es que el margen para comprar se va estrechando conforme se acerca la fecha del choque.

Precios de las entradas

Las entradas para el amistoso presentan una horquilla que va desde los 20 euros en los fondos norte y sur hasta los 50 euros en tribuna preferencia central, sin contar los gastos de gestión. Se trata de precios que permiten diferentes opciones para los seguidores de la selección en un partido que apunta a reunir una gran entradam un lleno, en el estadio del Villarreal CF.

Esta es la agenda de la selección española de cara a su partido ante Serbia en el campo del Villarreal. / RFEF

Hoy, cambio de descuento

Además, la venta incorpora descuentos por compra anticipada, un factor que también puede empujar la demanda en las horas previas al encuentro. Hasta ayer, las localidades contaban con una rebaja del 40 %, descuento que a lo largo de todo el día de hoy pasa a ser de un 20 %, por lo que los aficionados interesados en acudir al Estadio de la Cerámica tienen incentivo añadido para no demorarse.

Es decir, a partir de mañana, es decir, tanto jueves como viernes, los precios serán los normales publicados en la web de la RFEF sin ningún tipo de descuento.

En el caso de las localidades para personas con movilidad reducida, la gestión se efectúa mediante el correo específico habilitado por la Federación Española.

Quedan pocas entradas

El ambiente, por tanto, ya es de cuenta atrás en Vila-real. En estos momentos quedan ya muy pocas entradas y todo apunta a que el España-Serbia en La Cerámica llegará con una notable expectación y con la sensación de que las entradas empiezan a volar. Todo apunta el lleno este próximo viernes.