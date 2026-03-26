Álex Baena: "Es muy especial para mí volver por primera vez a Vila-real y con la selección"

Formado en la Cantera Grogueta y, hasta el pasado verano, crack del Villarreal CF, el internacional español Álex Baena ha regresado este jueves a la que es y será siempre su cara, Vila-real, la ciudad y el club que le vieron crecer como futbolista y como persona. Ya era un fijo en la selección española en su etapa en el Submarino y ahora lo sigue siendo como jugador del Atlético de Madrid. El atacante de Roquetas ha confesado en el Estadio de la Cerámica que el partido de este viernes de España contra Serbia "será muy especial para mí, porque es la primera vez que vuelvo a Villarreal desde que me marché y hacerlo con la selección es un orgullo y una satisfacción".

Sobre si la falta de minutos con el Atlético puede ser un obstáculo para el Mundial, reconoció que “puede afectar, sí”. “Es importante llegar con minutos a la selección, pero el entrenador elige, intento dar lo mejor en mi club para estar lo mejor preparado cuando venga aquí. Si me toca jugar, daré lo mejor de mí mismo dentro del terreno de juego y si no, apoyar al equipo desde fuera”, comentó.

Álex Baena, exjugador del Villarreal, regresa al Estadio de la Cerámica por primera vez con la selección española. / Toni Losas

Feliz en el Atlético y con la selección

A su vez, preguntado sobre si se siente más libre jugando con el Atlético que con la selección, Baena dijo que “eso va con cada uno”. “Me siento bien tanto en el club como en la selección. Son dos entrenadores diferentes, hay que adaptarse. Me siento libre salgan las cosas o no y tanto aquí como en el Atlético estoy muy a gusto en el terreno de juego”, apuntó.

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Pensando en el Mundial

“Lo importante es preparar esta semana con la selección de cara al Mundial, ganar los dos partidos porque para nosotros no son dos amistosos. Con los jugadores del Barça hablamos de la selección, hablamos de la eliminatoria de Copa, pero estamos centrados en el partido de mañana”, dijo al ser preguntado por su club y los enfrentamientos contra el equipo culé.

Álex Baena, exjugador del Villarreal, regresa al Estadio de la Cerámica por primera vez con la selección española. / Toni Losas

La polémica con Fede Valverde

El almeriense también fue preguntado por la sanción de un partido a Fede Valverde por una entrada sobre él después de que el Atlético de Madrid reaccionara en redes sociales, a lo que se limitó a decir: "Yo opino igual que todo lo que ha sacado el club".

Quería jugar la Finalissima

Sobre la cancelación de la Finalissima, dijo que en el vestuario del Atlético de Madrid no ha hablado mucho del tema con los argentinos: “A ellos les hubiera gustado jugar igual que a nosotros. Jugar un título siempre es bueno”.