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En directo | España-Serbia: La Roja desata la locura en Castellón

La selección de Luis de la Fuente disputa en La Cerámica un amistoso a pocos meses de disputar el Mundial

Lamine Yamal en la llegada al hotel.

Lamine Yamal en la llegada al hotel. / Erik Pradas

Aitor Aguirre

Vila-real

España-Serbia en el Estadio de la Cerámica. Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal o Rodri, entre otros, jugarán este viernes en Vila-real un amistoso preparatorio de cara al Mundial del próximo verano. Se espera llenazo en el estadio del Submarino.

Sigue el minuto a minuto de este partidazo en Mediterráneo donde habrá un seguimiento durante todo el día.

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