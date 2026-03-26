En directo | España-Serbia: La Roja desata la locura en Castellón

España-Serbia en el Estadio de la Cerámica. Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal o Rodri, entre otros, jugarán este viernes en Vila-real un amistoso preparatorio de cara al Mundial del próximo verano. Se espera llenazo en el estadio del Submarino.

Sigue el minuto a minuto de este partidazo en Mediterráneo donde habrá un seguimiento durante todo el día.

EL ANÁLISIS DE NUESTRO COMPAÑERO ISMAEL MATEU | Este es el análisis previo de nuestro compañero Ismael Mateu. Ismael Mateu

Y ESTAS FUERON LAS DECLARACIONES DEL SELECIONADOR LUIS DE LA FUENTE | El seleccionador, satisfecho por jugar en La Cerámica. Toni Losas

¿QUÉ DIJO BAENA EN LA RUEDA DE PRENSA PREVIA? | El ex del Submarino, feliz por regresar a La Cerámica. Toni Losas

¿Has vísto la galería de la llegada de la selección a Castellón? | Pasión por la Roja... y por Lamine Yamal, el más aclamado Mikel Oyarzabal. / Erik Pradas