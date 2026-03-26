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En directo | España-Serbia: La Roja desata la locura en Castellón
La selección de Luis de la Fuente disputa en La Cerámica un amistoso a pocos meses de disputar el Mundial
España-Serbia en el Estadio de la Cerámica. Lamine Yamal, Pedri, Oyarzabal o Rodri, entre otros, jugarán este viernes en Vila-real un amistoso preparatorio de cara al Mundial del próximo verano. Se espera llenazo en el estadio del Submarino.
Sigue el minuto a minuto de este partidazo en Mediterráneo donde habrá un seguimiento durante todo el día.
EL ANÁLISIS DE NUESTRO COMPAÑERO ISMAEL MATEU | Este es el análisis previo de nuestro compañero Ismael Mateu.
Y ESTAS FUERON LAS DECLARACIONES DEL SELECIONADOR LUIS DE LA FUENTE | El seleccionador, satisfecho por jugar en La Cerámica.
¿QUÉ DIJO BAENA EN LA RUEDA DE PRENSA PREVIA? | El ex del Submarino, feliz por regresar a La Cerámica.
¿Has vísto la galería de la llegada de la selección a Castellón? | Pasión por la Roja... y por Lamine Yamal, el más aclamado
BUENASS NOCHES | Buenas noches, ¿tienen ganas de ver a Lamine Yamal y a la vigente campeona de Europa? Este viernes, partidazo en La Cerámica entre España y Serbia. La selección vuelve a la provincia y se espera llenazo.
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