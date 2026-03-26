La selección española desata la locura en su llegada Castellón: Lamine Yamal, el más aclamado: "Una foto, por favor"

La selección española campeona de Europa y una de las favoritas a levantar la segunda estrella ya está en Castellón. La expedición de la Roja, que ha entrenado este jueves por la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha partido hacia la capital de la Plana a las 18.00 horas desde Barajas. Un vuelo express de media hora para llegar al Aeropuerto de Castellón.

Desde allí, se han desplazado al Hotel Center de Castellón, donde se ha desatado la locura entre los aficionados que han acudido para intentar fotografiarse o conseguir un autógrafo de sus ídolos.

Galería | Así ha sido la llegada de España a Castelló con Lamine Yamal como principal reclamo / ERIK PRADAS

Con la presencia de muchísimos niños, los más aclamados han sido, como no podía ser de otra manera, la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal, el centrocampista azulgrana Pedri, u otros como Rodri Hernández, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Dani Olmo o Ferran Torres, entre los muchos jugadorazos de la selección. Hay que destacar que Borja Iglesias fue uno de los jugadores que se paró en el hotel a realizarse fotos, mientras que Lamine o Pedri lo hicieron en el Aeropuerto.

Borja Iglesias junto a los aficionados, en las afueras del Hotel Center. / ERIK PRADAS

Además, la convocatoria cuenta con un marcado acento vinculado al Villarreal, ya que hasta cinco jugadores han pasado por el club amarillo o por sus categorías inferiores: Álex Baena, Yeremy Pino, Rodri Hernández, Pablo Fornals y Borja Iglesias. En el caso de Baena y Yeremy, la cita supone además su regreso después de salir del Submarino el pasado verano, un detalle que añade un componente especial a esta visita de la selección.

Lamine, en su llegada a Castellón. / RFEF

Este viernes, más pasión por la Roja en La Cerámica

Ya este viernes, España se desplazará por la tarde al Estadio de la Cerámica para disputar el amistoso ante Serbia (21.00 horas), en una nueva prueba de preparación de cara al Mundial de 2026, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. La provincia de Castellón disfrutará de cada segundo y se espera llenazo en el Estadio de La Cerámica con muchísima gente intentando conseguir las entradas desde el lunes, cuando la RFEF puso en venta las localidades.

Pedri junto a dos aficionados. / RFEF

Otros partidos de la selección en Vila-real

Echando la vista atrás, en el coliseo amarillo, el combinado nacional ha disputado un partido de la Fase de Clasificación para la Eurocopa 2000, jugado en 1999, y dos amistosos preparatorios para el Mundial 2010, en 2008, y el otro para el Mundial 2018, en dicho año 2018.

La primera vez en que España jugó en el por aquel entonces campo de fútbol El Madrigal fue el 5 de junio de 1999, en la 5ª jornada de la clasificación para Euro Bélgica y Países Bajos 2000, superando la selección de José Antonio Camacho a San Marino (9-0).

Fue un momento histórico tanto para la selección como para el Villarreal. Mientras el Submarino peleaba por mantenerse en su primera temporada en Primera División, España se enfrentaba a San Marino en un duelo clasificatorio, oficial. El conjunto dirigido por Camacho se impuso con un contundente 9-0, en una de las mayores goleadas de la historia del combinado nacional. Aquel día marcaron Fernando Hierro, Raúl, Gaizka Mendieta, Joseba Etxeberria (2), Luis Enrique (3) y Gennari en propia puerta.

Por España jugaron: Cañizares; Míchel Salgado, Marcelino Elena, Hierro, Aranzábal; Etxeberria, Guardiola. Julen Guerrero, Luis Enrique; Raúl y Morientes. También jugaron: Ismae Urzaiz, Gaizka Mendieta y Munitis.

Iniesta, en La Cerámica, ante Suiza. / MEDITERRÁNEO

Con Del Bosque, tras ganar la Eurocopa de 2008

Tras ello, la Roja no repitió hasta el año 2008, cuando el 19 de noviembre venció en un amistoso a Chile (3-0) con Vicente del Bosque en el banquillo. España, vigente campeona de Europa en la Euro 2008, mostró su fortaleza y se llevó el triunfo por 3-0 con goles de David Villa, Fernando Torres y Santi Cazorla, quien por entonces brillaba con la elástica del Villarreal CF. Fue una noche especial para la afición grogueta.

Del Bosque alineó a: Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila; Marcos Senna, Xabi Alonso, Xavi Hernández; Albert Riera, Cesc Fàbregas y David Villa. También jugaron: Pepe Reina, Arbeloa, Marchena, Santi Cazorla, Fernando Llorente y Fernando Torres.

El último precedente

Y la última vez en la que España jugó en el Estadio de la Cerámica fue en otro duelo amistoso, con Julen Lopetegui en el banquillo, previo al Mundial Rusia 2018, que se saldó con empate ante Suiza (1-1) el 3 de junio del citado 2018, con gol por la Roja de Álvaro Odriozola.

Lopetegui alineó en dicho compromiso a: De Gea; Odriozola, Azpilicueta, Piqué, Jordi Alba; Koke, Thiago Alcántara, Iniesta; David Silva, Iago Aspas y Diego Costa. También jugaron: Monreal, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Saúl Ñíguez, Rodrigo Moreno y Marco Asensio.