La radiografía de Luis de la Fuente en la previa del España-Serbia: "Se va a llenar La Cerámica y eso un orgullo para la selección"

Entre una expectación inusitada en el Estadio de la Cerámica, con una sala de prensa repleta, el seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, ha comparecido este jueves en la previa del partido internacional que este viernes, a partir de las 21.00 horas, disputará España en Vila-real ante Serbia, un duelo en el que prácticamente se llenará el coliseo del Villarreal CF.

Pidiendo disculpas por el retraso del vuelo de la Roja, que finalmente aterrizó en el Aeropuerto de Castellón pasadas las 19.30 horas, y teniendo palabras de cariño para Carolina Marín, icono del bádmiton mundial y del deporte nacional que este jueves ha anunciado su retirada, el técnico de la selección española elogió al público de Vila-real y de la provincia de Castellón, anunciando que el estadio groguet "va a llenarse mañana".

La radiografía del seleccionador nacional sobre el España-Serbia

El seleccionador español, Luis de la Fuente, en su comparecencia en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

Pensando en el Mundial

"Inquietud seguro. Yo me siento más excitado que normalmente. El lunes ya les dije: señores, ya estamos jugando el Mundial. Tengo unas ganas enormes de estar en el Mundial, pero en el Mundial no solo van a estar jugadores que ahora están aquí. Estoy seguro que va a haber algunos futbolistas en la lista definitiva que no están en esta citación".

Galería | Así ha sido la llegada de España a Castelló con Lamine Yamal como principal reclamo / ERIK PRADAS

Llenazo en La Cerámica

"Nos acaban de comentar que el Estadio de la Cerámica mañana va a estar lleno, y es un motivo de satisfacción. Y queremos demostrar a Vila-real, a Castellón, a España y al mundo que estamos a la altura de lo que merece esta afición".

El seleccionador español, Luis de la Fuente, en su comparecencia en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

¿Proteger a Lamine Yamal?

"Siempre somos sensibles con la gestión de minutos, priorizamos la salud del futbolista. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, estamos representando a la Selección española de fútbol. Todos son muy importantes, para mí son todos exactamente igual. Daremos los minutos suficientes y necesarios a cada uno; siempre interpretando la lectura de partidos porque queremos ganarlos".

Rodrigo Hernández

"Veo a Rodrigo en uno de sus mejores momentos desde que ha salido de la lesión. Está rindiendo a un gran nivel, con un físico importante, soportando minutos con solvencia y con una gran madurez. Estas lesiones te hacen salir más fuerte y maduro".

El seleccionador español, Luis de la Fuente, en su comparecencia en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

Cumple tres años en el cargo

"Estoy mucho mejor que hace tres años. Estoy pletórico. Orgulloso de ocupar el cargo que ostento. Han sucedido muchas cosas que me han hecho mejor profesional y mejor persona. Estoy feliz".

El debate en la portería

Sobre el hecho de llevar a cuatro porteros, fue claro: "Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar juegue quien juegue. Decidiremos en su momento. Son muy buenos".