La previa: España vuelve a una La Cerámica que estará a reventar para examinarse de cara al Mundial

Rodeada de un ambiente espectacular, con el calor de la gente y con el lleno asegurado... así regresa la selección española absoluta al Estadio de la Cerámica, al campo del Villarreal CF, a la provincia de Castellón, a su casa. Porque España siempre es bien acogida en la terreta, como ya se demostró en Castelló con las recientes visitas a Castalia de la Rojita (sub-21) y de la selección femenina.

Rodri, en la llegada al hotel. / ERIK PRADAS

Tras suspenderse la Finalissima por la negativa de Argentina de jugar en Madrid e incluso en Italia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ofreció al Submarino acoger a la Roja en esta ventana FIFA del mes de marzo. Una petición bien acogida por el consejero delegado del club de la Plana Baixa, Fernando Roig Negueroles, por lo que el equipo de todos los españoles medirá sus fuerzas a la selección de Serbia este viernes (21.00 horas, La 1) en el coliseo groguet.

No hay billetes

Ambiente festivo el que se vivirá en Vila-real, donde la selección regresa tras el último de sus tres precedentes, en 2018, cuando midió sus fuerzas ante Suiza.

Ocho años después, de la mano de Luis de la Fuente, España intentará vencer y convencer en uno de los tres partidos que le restan por afrontar antes del Mundial 2026, en un Estadio de la Cerámica que se llenará para la ocasión, como anunció el propio técnico.

Erik Pradas

El análisis de Ismael Mateu desde La Cerámica

Ismael Mateu

Con todo su potencial

En lo estrictamente deportivo, la Roja afronta el duelo ante Serbia sin ningún jugador de la actual plantilla del Villarreal, aunque con Alberto Moleiro dentro de los futuribles, pero sí con varios examarillos, como Álex Baena, Yeremy Pino, el castellonense Pablo Fornals, el Balón de Oro con el Manchester City Rodrigo Hernández e incluso Borja Iglesias, que estuvo tres años en la Cantera Grogueta.

Toni Losas

De todos ellos, parece que de inicio partan con más opciones de ser titulares sonFornals y Baena, aunque el once es toda una incógnita, ya que De la Fuente quiere probar a cuantos más futbolistas mejor en esta doble fecha FIFA ante Serbia y Egipto, duelo que se disputará en Cornellà en el RCDE Stadium el próximo martes, 31 de marzo, a las 21.00 horas. Eso sí, la afición de Vila-real y de la provincia de Castellón espera disfrutar esta noche de cracks como Pedri, Oyarzabal o Lamine Yamal.

Posibles alineaciones