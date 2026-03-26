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¿Cuándo y dónde llega España a Castellón este jueves? Así puedes ver a Lamine Yamal, Pedri y Rodri

La selección española, tras entrenar en Madrid, se desplaza esta tarde a la capital de la Plana y este viernes jugará el partido en La Cerámica ante Serbia

Varios de los jugadores de la selección, este miércoles.

Varios de los jugadores de la selección, este miércoles. / RFEF

Aitor Aguirre

Castellón

"Que vienen Lamine Yamal, Pedri, Baena o Oyarzabal". La selección española se entrena este viernes a las 11.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a solo un día del amistoso ante Serbia en La Cerámica. Ya por la tarde, después de comer y descansar en Madrid, la expedición pondrá rumbo a Castellón desde el aeropuerto de Barajas en un vuelo que despegará a las 18.00 horas y aterrizará en torno a las 18.30.

Esta es la agenda de la selección.

Esta es la agenda de la selección. / RFEF

Se esperan centenares de aficionados

Una vez en Castelló, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y un futbolista comparecerán en el Estadio de la Cerámica en la rueda de prensa oficial previa al encuentro, prevista para las 19.30 horas. A esa misma hora, aproximadamente, el resto de jugadores convocados y de la expedición española llegarán al hotel de concentración, el Castellón Center de la capital de la Plana.

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Se espera la presencia de centenares de aficionados, especialmente niños, a las puertas del hotel con la ilusión de hacerse una foto o conseguir un autógrafo de estrellas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri o el resto de jugadorazos de la selección.

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