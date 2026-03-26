Así son las minivacaciones del Villarreal...¿y quiénes son los ocho internacionales?

Doble sesión... y cuatro días de desconexión. El Villarreal CF completó el miércoles sus dos últimos entrenamientos de la semana antes de un pequeño paréntesis en la rutina. Los futbolistas que no han sido citados por sus selecciones disfrutarán de unas minivacaciones y no será hasta el próximo lunes cuando la plantilla vuelva a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para comenzar a preparar el siguiente compromiso liguero, ante el Girona en Montilivi.

La gran noticia de la semana es el regreso de Ayoze Pérez a la dinámica del grupo. El atacante tinerfeño cayó lesionado muscularmente en la derrota frente al Barcelona y se perdió los siguientes tres encuentros de Liga. Si no surgen contratiempos, Marcelino podrá volver a contar con el tinerfeño, que no ha logrado encontrar la regularidad este curso y solo suma dos tantos, por los 19 que marcó la temporada pasada en Liga, conquistando su primer Zarra.

Un parón que también puede beneficiar a Willy Kambwala, ya con el alta médica pero aún no ha tenido la oportunidad de volver a jugar después de su grave lesión. Más cerca de volver está Logan Costa, que ya entrena con el grupo y según Marcelino podría estar disponible en abril tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla en la pretemporada.

Los ocho internacionales

Mientras una parte del vestuario disfruta de unos días de descanso, hasta ocho futbolistas del Submarino afrontarán compromisos con sus respectivas selecciones durante este parón de marzo. Los internacionales amarillos son Alex Freeman (Estados Unidos), Thomas Partey (Ghana), Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (CanadáRenato VeigaPortugalGeorges Mikautadze (Georgia), Pape Gueye (Senegal) y Nicolas Pepe (Costa de Marfil). El primero en entrar en escena será Mikautadze, que disputa hoy el Georgia-Israel, a las 18.00 horas en el Mikheil Meskhi Stadium de Tiflis. También genera expectación el regreso de Pape Gueye a la selección de Senegal, después de que la CAF concediera la Copa de África a la selección de Marruecos. El conjunto senegalés afrontará mañana un amistoso frente a Perú, a las 17.00 horas, en el Stade de France de París.

Mikautadze, junto a Moleiro en el Levante-Villarreal / LaLiga

Estos son los partidos

Alex Freeman (Estados Unidos)

Estados Unidos-Bélgica: sábado 28 de marzo, a las 20.30 horas, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Estados Unidos).

Estados Unidos-Portugal: miércoles 1 de abril, a las 01.00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Estados Unidos).

Thomas Partey (Ghana)

Austria-Ghana: viernes 27 de marzo, a las 18.00 horas, en el Ernst Happel Stadion en Viena (Austria).

Alemania-Ghana: lunes 30 de marzo, a las 20.45 horas, en el MHPArena en Stuttgart (Alemania).

Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (Canadá)

Canadá-Islandia: sábado 28 de marzo, a las 18.00 horas, en el BMO Field en Toronto (Canadá).

Canadá-Túnez: miércoles 1 de abril, a las 01.30 horas, en el BMO Field en Toronto (Canadá).

Renato Veiga (Portugal)

México-Portugal: domingo 29 de marzo, a las 03.00 horas, en el Estadio Azteca en Ciudad de México (México).

Estados Unidos-Portugal: miércoles 1 de abril, a las 01.00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Estados Unidos).

Georges Mikautadze (Georgia)

Georgia-Israel: jueves 26 de marzo, a las 18.00 horas, en el Mikheil Meskhi Stadium en Tiflis (Georgia).

Lituania-Georgia: domingo 29 de marzo, a las 15.00 horas, en el S. Dariaus ir S. Girėno Stadionas en Kaunas (Lituania).

Pape Gueye, centrocampista de Senegal / CAF_Online

Pape Gueye (Senegal)

Senegal-Perú: sábado 28 de marzo, a las 17.00 horas, en el Stade de France en París (Francia).

Senegal-Gambia: martes 31 de marzo, a las 21.00 horas, en el Stade Abdoulaye Wade en Diamniadio (Senegal).

Nicolas Pepe (Costa de Marfil)

Corea del Sur-Costa de Marfil: sábado 28 de marzo, a las 15.00 horas, en el Stadium MK en Milton Keynes (Inglaterra).

Escocia-Costa de Marfil: martes 31 de marzo, a las 20.30 horas, en el Hill Dickinson Stadium en Liverpool (Inglaterra).

Con ocho internacionales, aunque sin ningún representante en la absoluta española, el Villarreal afronta estos días un pequeño alto en el camino antes de iniciar la recta final en el reto de conseguir el segundobillete consecutivo a la Champions League... y si es en la tercera posición, más meritorio.