La crónica | España encandila y golea a Serbia en La Cerámica (3-0)

España enamoró en Vila-real, encandiló al Estadio de la Cerámica y, de paso, presentó su candidatura al título de cara al Mundial 2026 que se disputará entre los próximos meses de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de una atmósfera inolvidable, con una afición entregada y un fútbol que recordó a los tiempos del ‘tiki-taka’, la selección española de Luis de la Fuente bordó el fútbol, se lució y goleó por 3-0 a una Serbia que hizo mucho evitando una derrota mucho mayor.

Un cómodo triunfo fraguado en una clase magistral de Mikel Oyarzabal, héroe de la noche con dos golazos, las ovaciones a los examarillos Rodrigo Hernández, Álex Baena y Yeremy Pino, los destellos de Lamine Yamal y el gol final del debutante Víctor Muñoz.

Rodeada de un ambiente espectacular, agotando casi todas las entradas disponibles y un espectacular casi lleno con 20.482 espectadores, el equipo de todos los españoles hizo honor a la camiseta y al escudo que lleva, honrando a su vez a todos los incondicionales que alentaron sin cesar a la Roja antes, durante y tras el encuentro.

Galería | Ambientazo en La Cerámica para vivir el España-Serbia / TONI LOSAS

Para España no hay amistoso, como bien dijo el seleccionador De la Fuente en la víspera del partido. Cuando se trata de selecciones, no hay pruebas, no se hacen favores y, como ha comprobado el propio anfitrión, el Villarreal CF, no se convoca a futbolistas del club organizador por ‘bienquedismo’. Aunque a nadie se le escapa que en esta lista de 26 futbolistas podría haber entrado por méritos el ‘groguet’ Alberto Moleiro.

Salida espectacular

De la Fuente no se guardó nada. La primera medida fue poner al portero Unai Simón como titular y dejarse en la grada, como único descartado, al reclamado y pedido por el barcelonismo Joan García. Defensa de gala con Llorente y Cucurella por los costados y Cubarsí y Laporte en el eje de la zaga, con un brillante doble pivote con Rodrigo Hernández y Pedri, con Fermín López algo más adelantado como enganche, dos cracks como Lamine Yamal y Álex Baena, aclamado en todo momento, en los extremos y un súper clase como Mikel Oyarzabal como único ‘9’.

La Roja comenzó mordiendo desde el pitido inicial, con Cucurella desdoblando a Baena y llegando mucho ambos por la izquierda. De hecho, el exgroguet tuvo la primera con un remate colocado que no entró por la escuadra por poco.

Lamine Yamal también llevó en jaque al doble lateral, Terzic y Kostic, que el seleccionador serbio Veljko Paunovic le planteó.

Pero fue Oyarzabal el que, pasado el cuarto de hora, comenzaba su show. Fermín recibió entre líneas, filtró en diagonal a Baena, que se abrió de piernas para que Oyarzabal recibiera escorado en banda izquierda para fusilar con un remate en diagonal al guardameta Vanja Milinkovic-Savic.

Mikel Oyarzabal celebra el 1-0. / Toni Losas

Con el 1-0 la selección siguió gustándose, bien liderada por Rodrigo como brújula en la medular y mucha movilidad entre Pedri y Fermín. Entre los tres no pararon de filtrar pases finales a los tres estiletes de la Roja. En el minuto 19, Lamine Yamal recibió en la frontal y de primeras mandó un latigazo al poste. Fermín tuvo otra pasada la media hora de juego y Serbia, en una contra por medio de Birmancevic, se asomó al arco de Unai Simón que hizo una de las dos únicas paradas del partido.

El ‘tiki-tka’ se sucedía y la afición coreaba el «oooole, oooolé» e incluso hizo un amago de hacer la famosa ola mexicana. Entre dicho ambiente, Oyarzabal se inventó un trallazo desde la frontal tras recibir de primeras, metiéndola en la escuadra. Un golazo para establecer el 2-0 y marcharse al descanso entre ovaciones.

Control y sentencia

La segunda parte tuvo un ritmo algo más calmado, intentando España en todo momento llevar el peso del juego y bajando las revoluciones del primer acto.

De la Fuente dio entrada al castellonense del Betis Pablo Fornals (alternó pitos y aplausos), Dani Olmo, Ferran Torres, Zubimendi, los debutantes Víctor Muñoz y Mosquera y, cómo no, Yeremy Pino que sustituyó a Álex Baena en la que fue la gran ovación de la noche, dos ex del Villarreal formados en la Cantera Grogueta.

Celebración del gol de Víctor Muñoz. / Toni Losas

La rúbrica a la gran noche la puso el joven Víctor Muñoz, que con 22 años marcó su primer gol como internacional absoluto prácticamente en el primer balón que tocó tras gran triangulación entre Dani Olmo, asistencia de Ferran y gol con el exterior del osasunista.

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Incluso Olmo tuvo el 4-0 en un mano a mano en los últimos minutos. El regreso de España a Vila-real y a la provincia de Castellón fue perfecto: ambiente de Mundial, fútbol de máximo nivel y goleada de una selección española que presentó en La Cerámica su candidatura al título mundialista.