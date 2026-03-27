España-Serbia: El análisis previo de Ismael Mateu del regreso de la Roja a La Cerámica
La ausencia de jugadores del Villarreal en la lista de la selección y la importancia que De la Fuente da al partido ante Serbia pensando en el Mundial, son dos de los aspectos a destacar
Día grande el de este viernes para el fútbol de la provincia de Castellón. La selección española absoluta regresa esta noche, a las 21.00 horas, al Estadio de la Cerámica, al campo del Villarreal CF, para vivir el España-Serbia, compromiso internacional de la ventana FIFA de marzo, la última previa a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se celebrará el próximo mes de junio.
Es el regreso de la Roja a la a su casa. Porque España siempre es bien acogida en la terreta, como ya se demostró en Castelló con las recientes visitas a Castalia de la Rojita (sub-21) y de la selección femenina.
El análisis previo de Ismael Mateu
El redactor de Deportes de Mediterráneo, Ismael Mateu, que estuvo este pasado jueves acompañando a la selección española en su llegada a la provincia, y en las ruedas de prensa del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el exjugador del Submarino Álex Baena, analiza la previa del gran partido en el coliseo amarillo.
La ausencia de jugadores del Villarreal en la lista de la selección y la importancia que De la Fuente da al partido ante Serbia pensando en el Mundial, son dos de los aspectos a destacar.
La radiografía del seleccionador De la Fuente
El técnico de la selección española, Luis de la Fuente elogió al público de Vila-real y de la provincia de Castellón, anunciando que el estadio groguet "va a llenarse mañana" (en relación a este viernes). "Nos acaban de comentar que el Estadio de la Cerámica mañana va a estar lleno, y es un motivo de satisfacción. Y queremos demostrar a Vila-real, a Castellón, a España y al mundo que estamos a la altura de lo que merece esta afición", indicó.
Así fue el recibimiento de la Roja en Castelló
El agradecimiento de Baena
Formado en la Cantera Grogueta y, hasta el pasado verano, crack del Villarreal CF, el internacional español Álex Baena regresó este pasado jueves a la que es y será siempre su casa, Vila-real, la ciudad y el club que le vieron crecer como futbolista y como persona. Ya era un fijo en la selección española en su etapa en el Submarino y ahora lo sigue siendo como jugador del Atlético de Madrid. El atacante de Roquetas confesó en el Estadio de la Cerámica que el partido de este viernes de España contra Serbia "será muy especial para mí, porque es la primera vez que vuelvo a Villarreal desde que me marché y hacerlo con la selección es un orgullo y una satisfacción".
Los posibles onces de España y Serbia
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
- Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos
- Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
- Suspenden las clases en un instituto de Vila-real