España-Serbia: El análisis previo de Ismael Mateu del regreso de la Roja a La Cerámica

Día grande el de este viernes para el fútbol de la provincia de Castellón. La selección española absoluta regresa esta noche, a las 21.00 horas, al Estadio de la Cerámica, al campo del Villarreal CF, para vivir el España-Serbia, compromiso internacional de la ventana FIFA de marzo, la última previa a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se celebrará el próximo mes de junio.

Es el regreso de la Roja a la a su casa. Porque España siempre es bien acogida en la terreta, como ya se demostró en Castelló con las recientes visitas a Castalia de la Rojita (sub-21) y de la selección femenina.

El análisis previo de Ismael Mateu

El redactor de Deportes de Mediterráneo, Ismael Mateu, que estuvo este pasado jueves acompañando a la selección española en su llegada a la provincia, y en las ruedas de prensa del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el exjugador del Submarino Álex Baena, analiza la previa del gran partido en el coliseo amarillo.

La ausencia de jugadores del Villarreal en la lista de la selección y la importancia que De la Fuente da al partido ante Serbia pensando en el Mundial, son dos de los aspectos a destacar.

Ismael Mateu

La radiografía del seleccionador De la Fuente

El técnico de la selección española, Luis de la Fuente elogió al público de Vila-real y de la provincia de Castellón, anunciando que el estadio groguet "va a llenarse mañana" (en relación a este viernes). "Nos acaban de comentar que el Estadio de la Cerámica mañana va a estar lleno, y es un motivo de satisfacción. Y queremos demostrar a Vila-real, a Castellón, a España y al mundo que estamos a la altura de lo que merece esta afición", indicó.

Así fue el recibimiento de la Roja en Castelló

Mikel Oyarzabal. / Erik Pradas

El agradecimiento de Baena

Formado en la Cantera Grogueta y, hasta el pasado verano, crack del Villarreal CF, el internacional español Álex Baena regresó este pasado jueves a la que es y será siempre su casa, Vila-real, la ciudad y el club que le vieron crecer como futbolista y como persona. Ya era un fijo en la selección española en su etapa en el Submarino y ahora lo sigue siendo como jugador del Atlético de Madrid. El atacante de Roquetas confesó en el Estadio de la Cerámica que el partido de este viernes de España contra Serbia "será muy especial para mí, porque es la primera vez que vuelvo a Villarreal desde que me marché y hacerlo con la selección es un orgullo y una satisfacción".

Los posibles onces de España y Serbia