El llamativo coche de un fiel seguidor de la Roja que circula por Vila-real: "Iba a ir a Qatar, pero aquí estoy"
De Valladolid, pero afincado en Vila-real, durante la tarde de este viernes se ha paseado con su autocar lleno de banderas de la selección española
A simple vista, su coche ya no pasa desapercibido en Vila-real y en Castellón. Lleno de pegatinas y banderas de España, se ha convertido en una muestra rodante de su pasión por la selección. Su propietario es un aficionado de los que viven cada cita de la Roja con intensidad y sentimiento, hasta el punto de convertir su vehículo en toda una declaración de fidelidad.
«Soy de Valladolid, pero vivo en Vila-real, soy abonado del Villarreal y juego en casa», explica con orgullo, encantado de poder disfrutar del ambiente que genera la presencia de la selección en la ciudad. «Tengo este coche y se me ha ocurrido ir así y animar a la selección como toca», añade, dejando claro que no quería dejar pasar la ocasión de sumarse de una forma especial al entusiasmo que despierta España.
Su vínculo con la Roja viene de lejos. «Soy de una peña que se llama Marea Roja Fans y animamos a la selección por España y por todo el mundo», asegura. Su grado de compromiso llega hasta tal punto que incluso tenía marcado en rojo el gran sueño de cualquier seguidor: «Tenía el billete para Qatar comprado para la finalísima». Una pasión sin límites que ahora también recorre las calles de Vila-real sobre cuatro ruedas.
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