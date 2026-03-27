Villarreal CF: Gerard Moreno se sincera en 'Mediterráneo' (Parte I): «De la selección, si te soy sincero, ni lo pienso. Yo pido a Moleiro y Comesaña para la Roja»

Con la llegada de la selección española absoluta a Vila-real, toda la familia grogueta ha reclamado a futbolistas del Villarreal CF para la Roja. Este periódico realizó una encuestas sobre qué jugadores echaban en falta de la lista del seleccionador Luis de la Fuente, donde la mayoría coincidían en que faltaban Alberto Moleiro y Gerard Moreno.

"De la selección, si soy sincero, ni pienso. Ahora es una cosa que veo muy lejana y si algún día llega, pues encantado como he dicho siempre. Creo que tengo compañeros que están haciendo méritos durante la temporada para poder estar en la selección». Gerard Moreno — Capitán del Villarreal CF

Precisamente el delantero y capitán del Submarino concedió a Mediterráneo una entrevista, la cual se publicará en papel, web y redes sociales el próximo lunes 30, de la que ofrecemos un extracto de su valoración de su paso por la selección y el presente al respecto: «De la selección, si soy sincero, ni pienso. Ahora es una cosa que veo muy lejana y si algún día llega, pues encantado como he dicho siempre.Creo que tengo compañeros que están haciendo méritos durante la temporada para poder estar en la selección».

Pide a compañeros para la selección

Sobre su posible regreso, fue sincero: «Agradezco que la afición me reclame para la selección, pero yo, como ellos, también pido a Moleiro y Santi Comesaña, que creo que la temporada que están haciendo es espectacular. Aunque cierto es que al final cada uno haríamos una lista».

Gerard Moreno, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Toni Losas.

Sobre no haber jugado un Mundial

E hizo este balance, reconociendo la espina de no haber jugado un Mundial: «He tenido la suerte de disputar una Eurocopa con España y de disputar unas semifinales, pero un Mundial es algo diferente, poder vivir esa experiencia es única. Es algo que me hubiera hecho ilusión, pero que al final no se ha dado y no le doy vueltas ni me como la cabeza».

Este lunes, la entrevista

Gerard Moreno recibió a Mediterráneo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. No te pierdas la entrevista íntegra en formato web y en la edición de papel de este próximo lunes, 30 de marzo, donde desvela uno de sus grandes secretos.