La previa | El Villarreal femenino puede asegurar plaza de 'play-off' de ascenso este domingo
El equipo de Jordi Ferriols deberá ganar al Tenerife B y esperar que no gane el Albacete
La fase regular en la Primera Federación femenina llega a su recta final. Después de la jornada de este fin de semana, donde el Villarreal Femenino recibe al Tenerife B en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (campo 5, 11.00 horas), solo restarán por disputarse tres partidos (nueve puntos). Mucho se tendrían que torcer las cosas para que el equipo de Jordi Ferriols se quede fuera de los que luchen por el ascenso, vista la trayectoria llevada a cabo esta temporada. De hecho, ganando este domingo y si no lo hace el Albacete, el 'play-off' estará asegurado. Las vila-realenses tendrán la baja de María Cienfuegos, sancionada.
Lo de subir por la vía rápida es matemáticamente imposible, por lo que las vila-realenses deberán intentar dicho ascenso por la vía larga: dos eliminatorias a doble partido. Y es importante quedar lo más arriba posible para tener el factor campo a favor en dichos emparejamientos finales. Antes de llegar a todo eso se tendrán que disputar estos cuatro últimos encuentros, el primero para las de la Plana contra un Tenerife B que no puede subir porque en Primera División tiene a su primer equipo.
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