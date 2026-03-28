Villarreal CF | La intrahistoria del regreso de la Roja a La Cerámica: Llenazo y ambiente espectacular

El Villarreal CF no dudó en aceptar la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras cancelarse la Finalissima, para acoger el amistoso de anoche ante Serbia. Por dicho motivo, el presidente del club amarillo, Fernando Roig, el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y el director general, Federico Alcácer, recibieron en la matinal de ayer en el Estadio de la Cerámica a una delegación de la RFEF, la cual estuvo encabezada por el presidente Rafael Louzán.

Galería | Ambientazo en La Cerámica para vivir el España-Serbia / TONI LOSAS

El máximo dirigente federativo elogió al Submarino por la remodelación del coliseo groguet y sus modernas instalaciones. A su vez, hizo entrega a los Roig de una camiseta con el dorsal 26 y sus nombre, mientras que el Villarreal regaló a Louzán una elástica amarilla con su nombre y el número 10.

Galería | Ambientazo en La Cerámica para vivir el España-Serbia / TONI LOSAS

Llenazo y ambientazo

La Real Federación Española de Fútbol vendió las 21.332 entradas disponibles, con un lleno para recordar en una noche inolvidable. Desde los cánticos del himno, el ambiente previo y con miles de camisetas y banderas de España, la afición estuvo a la altura en una velada en la que los seguidores vibraron con la selección que dirige Luis de la Fuente. Gentes de todos los rincones de la provincia de Castellón y de muchos puntos de la geografía nacional no se perdieron esta cita. Entre ellos Jorge Baruque, desplazado desde Valladolid con un coche muy particular (ver imagen número 4).

El once titular, en La Céramica. / RFEF

Rodrigo, capitán

Uno de los jugadores que más huella ha dejado en el seno del Villarreal CF, saliendo de juvenil al primer equipo, es el madrileño Rodrigo Hernández Cascante, Balón de Oro en 2024 y actual futbolista del Manchester City. El mediocentro fue anoche titular y lució el brazalete de capitán, siendo enormemente ovacionado por la afición que se dio cita en La Cerámica. Sin duda, todo un orgullo para un joven formado en la Cantera Grogueta que esto un icono del fútbol mundial.

Galería | Ambientazo en La Cerámica para vivir el España-Serbia / TONI LOSAS

Baena y Yeremy, aclamados

Otros dos futbolistas formados desde bien jóvenes, en categorías inferiores, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, como son Álex Baena y Yeremy Pino, fueron los futbolistas más aclamados de la noche. Ambos, amigos íntimos, conservan muchas amistades en Vila-real, donde se han formado tanto como jugadores como personas.

Rodri, en La Cerámica ante Serbia. / RFEF

Sánchez, en el palco

El diputado de Deportes de la Diputación de Castellón, Iván Sánchez, representó al ente provincial en el palco de autoridades anoche en el Estadio de la Cerámica. También estuvo el alcalde de Vila--real José Benlloch.

Galería | Ambientazo en La Cerámica para vivir el España-Serbia / TONI LOSAS

Joan García y Fornals

El descarte para el partido de anoche por parte de Luis de la Fuente fue el guardameta Joan García, del FC Barcelona, mientras que el único provincial en la lista, el castellonense Pablo Fornals, del Betis, entró tras el descanso.