Villarreal CF | Rodrigo Hernández, sobre su vuelta al Estadio de la Cerámica: «Siempre es especial volver a mi casa»
El canterano ‘groguet’ recibió infinitas muestras de cariño en su regreso al Estadio de La Cerámica donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional
Uno de los momentos más esperados del España-Serbia era volver a ver a Rodrigo Hernández sobre el césped del Estadio de la Cerámica.
El canterano ‘groguet’ regresaba al feudo que le vio dar sus primeros pasos profesionales y crecer como personal y futbolísticamente. El jugador nunca ha escondido su agradecimiento al Villarreal y el enorme cariño que guarda al pueblo de Vila-real, llegando a incluir una anécdota ocurrida en su etapa como 'groguet' en el discurso después de recibir el Balón de Oro.
Después del encuentro, Rodri apareció en zona mixta y dejó un mensaje para los aficionados amarillos. «Siempre es especial volver a mi casa», confesó el capitán de la selección española.
El exfutbolista del Villarreal fue titular y disputó 76 minutos, antes de ser sustituido por Martin Zubimendi. «Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí de nuevo, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí», expuso volviendo a hacer referencia al Estadio de la Cerámica.
En su regreso, Rodri valoró que “siempre cambian cosas” en la selección, con “jugadores nuevos también, pero una misma mentalidad y una misma manera de entender el fútbol”.
“Estamos en un momento muy bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos cosas todavía que mejorar y pulir, el equipo va en crecimiento, son amistosos, pero no nos lo tomamos como tal y vamos a por el siguiente partido”, añadió.
En verano, Rodri espera con ganas el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este va a ser un poco el bloque y la manera de jugar”, avanzó.
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