Villarreal CF | Rodrigo Hernández, sobre su vuelta al Estadio de la Cerámica: «Siempre es especial volver a mi casa»

Uno de los momentos más esperados del España-Serbia era volver a ver a Rodrigo Hernández sobre el césped del Estadio de la Cerámica.

El canterano ‘groguet’ regresaba al feudo que le vio dar sus primeros pasos profesionales y crecer como personal y futbolísticamente. El jugador nunca ha escondido su agradecimiento al Villarreal y el enorme cariño que guarda al pueblo de Vila-real, llegando a incluir una anécdota ocurrida en su etapa como 'groguet' en el discurso después de recibir el Balón de Oro.

Después del encuentro, Rodri apareció en zona mixta y dejó un mensaje para los aficionados amarillos. «Siempre es especial volver a mi casa», confesó el capitán de la selección española.

El exfutbolista del Villarreal fue titular y disputó 76 minutos, antes de ser sustituido por Martin Zubimendi. «Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí de nuevo, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí», expuso volviendo a hacer referencia al Estadio de la Cerámica.

En su regreso, Rodri valoró que “siempre cambian cosas” en la selección, con “jugadores nuevos también, pero una misma mentalidad y una misma manera de entender el fútbol”.

“Estamos en un momento muy bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos cosas todavía que mejorar y pulir, el equipo va en crecimiento, son amistosos, pero no nos lo tomamos como tal y vamos a por el siguiente partido”, añadió.

En verano, Rodri espera con ganas el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este va a ser un poco el bloque y la manera de jugar”, avanzó.