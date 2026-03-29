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La crónica | Dura derrota de un Villarreal femenino fallón en casa ante el Tenerife B (1-3)

El traspié le privó de asegurar matemáticamente plaza para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División

Once presentado por el Villarreal en su partido perdido en casa ante el Tenerife B.

Once presentado por el Villarreal en su partido perdido en casa ante el Tenerife B. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

El asegurarse plaza para disputar el ‘play-off’ de ascenso llegará tarde o temprano. No pudo ser este domingo porque falló el actor principal: Villarreal Femenino. Cayó derrotado 1-3 ante el Tenerife B en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El primer paso era ganar y después que el Alba cayera derrotado en el campo del SE AEM. Sólo se cumplió esto último. Las albaceteñas cayeron por 3-0 y mantienen esos siete puntos de desventaja frente a las vila-realenses, a falta de nueve puntos por jugarse.

El conjunto tinerfeño salió respondón y llevó la voz cantante en un escenario casi impracticable por el fuerte viento reinante. Era muy complicado jugar y ahí salió ganando la escuadra canaria. A la media hora se adelantó en el marcador por mediación de Esther García. Tras el descanso Noelia Salazar amplió una renta que Aixa Salvador recortó 40 segundos después. El 1-3 de Andrea Marrero fue el golpe definitivo.

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El próximo domingo

No se pudo asegurar la plaza de ‘play-off’. Restan tres jornadas y posiblemente se consiga el próximo domingo. El Villarreal jugará ante el Cacereño en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado (17.00 horas) y ganando se aseguraría plaza, e incluso perdiendo. El Alba jugará el sábado en su campo ante el Betis Femenino.

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