La crónica | Dura derrota de un Villarreal femenino fallón en casa ante el Tenerife B (1-3)
El traspié le privó de asegurar matemáticamente plaza para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División
El asegurarse plaza para disputar el ‘play-off’ de ascenso llegará tarde o temprano. No pudo ser este domingo porque falló el actor principal: Villarreal Femenino. Cayó derrotado 1-3 ante el Tenerife B en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El primer paso era ganar y después que el Alba cayera derrotado en el campo del SE AEM. Sólo se cumplió esto último. Las albaceteñas cayeron por 3-0 y mantienen esos siete puntos de desventaja frente a las vila-realenses, a falta de nueve puntos por jugarse.
El conjunto tinerfeño salió respondón y llevó la voz cantante en un escenario casi impracticable por el fuerte viento reinante. Era muy complicado jugar y ahí salió ganando la escuadra canaria. A la media hora se adelantó en el marcador por mediación de Esther García. Tras el descanso Noelia Salazar amplió una renta que Aixa Salvador recortó 40 segundos después. El 1-3 de Andrea Marrero fue el golpe definitivo.
El próximo domingo
No se pudo asegurar la plaza de ‘play-off’. Restan tres jornadas y posiblemente se consiga el próximo domingo. El Villarreal jugará ante el Cacereño en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado (17.00 horas) y ganando se aseguraría plaza, e incluso perdiendo. El Alba jugará el sábado en su campo ante el Betis Femenino.
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