La crónica | Un encorajado Villarreal B se gana un merecido punto ante el líder Sabadell (1-1)

El Villarreal B sumó un punto merecido y bien trabajado ante el líder Sabadell. El filial, hecho trizas por las seis bajas que presentaba, nunca perdió la fe y en el minuto 87 el gol en propia portería de Bonaldo a centro de Albert García sirvió para nivelar el gol de Alan Godoy en el minuto 89. Pese a todo, el conjunto vallesano conservó el liderato una semana más. El empate permite al B continúa en puesto de ‘play-off’.

A pesar de la gran cantidad de bajas importante en las filas del filial amarillo (entre ellas cinco por el virus FIFA), el equipo de David Albelda salió al terreno de juego muy compensado. Le jugó de tú a tú a todo un líder que, posiblemente, mandó más y tuvo más posesión el balón, pero en cuanto a acciones de peligro los vila-realenses llegaron con más peligrosidad a la portería rival.

Buen partido el que ofreciendo tanto el Villarreal B como el Sabadell en el Mini Estadi. / KMY ROS

Gran ambiente

Sopló y sopló el viento de principio a fin. Viento bastante frío lo que incomodó a los aficionados (1.600 aproximadamente), para un partido que prometía y al final prometió. Dos buenos equipos cara a cara, con mucho oficio en los vallesanos que han apostado fuerte por lograr el ascenso directo. Luego la suerte dirá si se consigue o no.

Dominio sin peligro del Sabadell hasta el minuto 20 cuando Coscina engatilló con dureza desde dentro del área y el balón impactó en el palo izquierdo de la portería defendida por Rubén Gómez. Diez minutos más tarde un córner ejecutado por el riojano Eneko Ortiz, en colaboración con las rachas de viento, hizo impactar el cuero en el larguero (casi gol olímpico) y poco después el gran centro raso de Budesca no lo llegó a rematar Eto’o en lo que fue una peligrosa aproximación amarilla.

Gran partido de Albert García que participó en el empate (1-1) frente a los vallesanos. / KMY ROS

Segundo tiempo

En la segunda parte el partido se aceleró un poco más, siempre entre un Villarreal B que arriba perdonaba y perdonaba, y un Sabadell que empezaba a dar la sensación de que en cualquier momento podía lanzar un zarpazo mortal. Ese zarpazo llegó en el minuto 69, después que el filial amarillo perdonara el 1-0 (de nuevo), con la acción de Eto’o que remató alto una acción de mucho peligro.

Ese 0-1 llegaría tras un enorme error a falda de 20 minutos para el final. El recién ingresado Alán Godoy se aprovechó de la indecisión defensiva y puso el balón a la red. Ese gol fue fatal de necesidad. Luego el Sabadell se puso a jugar con los tiempos del partido y la jugada le salió mal. En el minuto 87 un centro chut de Albert García golpeó en Bonaldo y el balón acabó al fondo de las mallas. Un empate muy trabajado.

Albert García consuela a Ettienn Eto'o tras perdonar el gol ante la portería rival. / KMY ROS

Ficha técnica:

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz (Iván Rodríguez, min. 84); Nizar (Bonafé, min. 79), Alassane, Thiam, Barry; Albert García y Eto’o.

-1- Sabadell: Diego Fuoli; Astals, Bonaldo, Genar Fornés, Aguilar (Alemán, min. 78); Rodri Escudero (Godoy, min. 62), Urri, Liamed; Joel Prieto, Coscia (Rubén, min. 74) y Javi López-Pinto (Tolosa, min. 74).

Goles: 0-1. Min. 69: Alan Godoy, 1-1. Min 87: Bonaldo (pp).

Árbitro: Pablo Morales Moreno (Delegación de Vera). Amonestó a los locales Albert y Thiam; y a los visitantes Fornés y Rubén Martínez.

Campo: Mini Estadi

Entrada: 1.600 espectadores.