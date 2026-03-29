La previa | Un Villarreal B diezmado por las bajas confía en doblegar al líder Sabadell

Es una lástima que un partido tan atractivo como es este Villarreal B-Sabadell no se dispute en igualdad de condiciones, porque otro gallo cantaría. El filial amarillo recibe al líder en el Mini Estadi con cinco futbolistas que se perderán el encuentro debido a sus convocatorias son sus respectivas selecciones, a los que hay que añadir dos más que se encuentran lesionados. El choque arrancará a las 16.00 horas y cerca de medio millar de seguidores arlequinados se darán cita en las gradas. Arbitrará el almeriense Pablo Morales Moreno.

Cesar Bonafé, que dispara a portería, regresa tras cumplir el partido de sanción. / Juan Francisco Roca

La mayoría de las ligas y de las competiciones paran este fin de semana, pero la Segunda División y la Primera Federación sigue su curso. Por tal motivo hasta cinco internacionales del filial amarillo serán baja para este encuentro. Es el caso de Hugo López y Joselillo Gaitán (España sub-18), Carlos Maciá (España sub-19), Jean Yves Valou (Costa de Marfil sub-23) y Ayman Arguigue (Marruecos sub-23).

A esas cinco bajas forzosas toca sumar a dos jugadores que se encuentran lesionados, caso del delantero argentino Facundo Viveros y del extremo diestro hispano-colombiano Sebas Salazar. Una semana más estarán ausentes de los terrenos de juego. Siete jugadores, que son muchos, para medir las fuerzas contra el equipo más regular del grupo 2 de Primera Federación como justamente refleja la tabla clasificatoria.

Un equipo muy bien armado y con cinco jugadores que han pasado por la Cantera Grogueta. Uno de ellos es el portero zaragozano Diego Fuoli que está realizando una descomunal temporada, y también un lateral de Vila-real y con pasado villarrealense como es Sergi Segura. Hasta la pasada temporada el mediocentro Jordi Ortega defendió la elástica amarilla, y en juveniles y equipo C estuvo Quadri Liameed.