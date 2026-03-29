El resumen de los internacionales del Villarreal: Doblete de Mikautadze, roja directa a Buchanan y vuelta de honor de Gueye con la Copa de África

No ha habido Primera División este fin de semana pero si fútbol internacional, con presencia de ocho jugadores del Villarreal CF que han jugado con sus respectivas selecciones. El principal protagonista este domingo ha sido, sin duda, Georges Mikautadze. El killer del Submarino ha marcado un doblete en la victoria de Georgia contra Lituania por 0-2. El primero, de penalti, en el minuto 70 y el segundo, en el 84', tras aprovechar un balón recibido de Nika Gadnidze.

Es el segundo compromiso de la selección georgiana, que el pasado jueves empató a dos contra Israel, con asistencia de Mikautadze a Kvaratskhelia.

Roja directa a Buchanan

No fue tan redondo el compromiso internacional para Tajon Buchanan, que fue expulsado con roja directa en el duelo del sábado contra Islandia. El extremo groguet soltó un codazo, que no parece para tanto, pero el colegiado lo consideró una agresión y no dudó en expulsarle. No lo creyó Buchanan que se marchó visiblemente enfadado. Según apuntaron desde medios canadienses, podría volver ya a Vila-real y no jugaría el duelo del próximo 1 de abril ante Túnez. El que o jugó fue Tani Oluwaseyi. Canadá empató a dos con doblete de Jonathan David de penalti.

Los 90 minutos de Veiga en Portugal

El central del Villarreal Renato Veiga disputó los 90 minutos en el empate sin goles de Portugal ante México. El zaguero zurdo de 22 años es un fijo en las convocatorias y apunta a jugar el Mundial en una de las selecciones más potentes del mundo. El próximo duelo de Portugal será el 1 de marzo ante Estados Unidos, la selección de Alex Freeman.

Pape Gueye... con el título de la Copa de África

Pape Gueye, héroe en la Copa de África, ahora en manos de Marruecos tras el sorpresivo anuncio de la CAF, jugóp 67 minutos con Senegal en la victoria ante Perú por 2-0. Este martes jugará ante Gambia. La imagen fue,tras el partido, Pape Gueye y los jugadores senegaleses dando la vuelta de honor... con el trofeo de la Copa África. Una publicación en sus redes sociales que suscitó numerosas respuestas. "Plus qu'un match, una celebration", publicó el poderoso mediocentro senegalés.

Freeman, en la derrota de Estados Unidos

El lateral de Submarino Alex Freeman, que se encuentra en un proceso de adaptación a su nuevo equipo y ha tenido ciertas oportunidades pero en tramos finales de partidos, jugó 26 minutos en la derrota de Estados Unidos contra Bélgica por 2-5.

Thomas y Nicolas Pepe

Thomas Partey jugó 86 minutos en la goleada de Austria a Ghana (5-1). El centrocampista volverá a jugar este lunes contra Alemenia. Por último, Nicolas Pepe, que regresaba a Costa de Marfil tras perderse la Copa de África, jugó 12 minutos en la victoria por 0-4 ante Corea del Sur. Este martes jugará el segundo amistoso ante Escocia.