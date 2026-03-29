Villarreal CF | La sonrisa de Nico Pepe vuelve a ser internacional

En Vila-real han sido testigos del regreso de la mejor versión de Nico Pepe. Esa que exhibió en el Lille y llevó al Arsenal a desembolsar 80 millones de euros por su fichaje. Una operación que salió muy diferente a lo que imaginaba el conjunto londinense y que derivó en la marcha como agente libre al Trabzonspor turco del extremo costamarfileño. Una temporada en la que Pepe anotó seis goles en los 23 encuentros que disputó y que animó al Villarreal CF, en agosto de 2024, a apostar por él y ofrecerle un contrato de dos temporadas.

Desde el primer momento parecía un movimiento acertado para ambos: el jugador tenía la oportunidad de regresar a un gran equipo y el Villarreal adquiría a un futbolista, a coste cero, que había demostrado las grandes cualidades que tenía, pero que llevaba varias temporadas sin exhibirlas.

La pasada campaña Nico Pepe brilló con la elástica grogueta y convenció a la directiva para ampliar su vinculación a la entidad hasta junio de 2028. Sus números fueron tres tantos y seis asistencias en los 28 encuentros que disputó en la liga española. Unos datos aceptables teniendo en cuenta la manera en la que influía en los partidos, pero que todavía iba a mejorar en la presente campaña.

El mejor de LaLiga en agosto

Su arranque liguero fue impresionante. En las tres primeras jornadas sumó dos goles y una asistencia que le ayudaron a ser galardonado con el premio a mejor jugador del mes de agosto de LaLiga. Su desparpajo y desequilibrio en las primeras semanas de competición permitieron al Submarino sumar de tres en tres y mantener el ritmo con Barcelona y Real Madrid.

Pero, como suele ocurrir en la mayoría de temporadas, es muy complicado mantener un ritmo tan elevado y preciso. A Nico Pepe le coincidió con su no convocatoria para la Copa África con su selección. Una noticia que impactó y causó mucho revuelo en su país y en el Villarreal, ya que era difícil de entender que un jugador de la calidad del extremo groguet no entrara en los planes del seleccionador costamarfileño.

«Para hacer una lista hay que tener en cuenta muchos elementos, tanto dentro como fuera del campo», deslizó Emerse Faé, seleccionador de Costa de Marfil, dejando entrever que habían existido problemas de convivencia.

El jugador groguet atravesó una dinámica complicada. Perdió protagonismo y la confianza. Le daba miedo encarar y, Nico Pepe sin regatear, no es Nico Pepe. Marcelino le incitó a seguir trabajando: «Cuando no te salen las cosas, tienes que trabajar más», sentenció.

Nico Pepe celebrando su tanto ante la Real Sociedad antes del parón internacional / Manolo Nebot

Ese fue el objetivo del extremo: seguir peleando para regresar a la mejor versión que había dejado en el Estadio de la Cerámica. El encuentro frente a Osasuna el 31 de enero significó un punto de inflexión. En El Sadar, Pepe provocó un penalti y dio una asistencia para ayudar a sumar un valioso punto. A partir de ahí volvió a ser él, a encarar y a marcharse de los defensores. También regresó su faceta goleadora y, antes del parón, ha sido uno de los más destacados, anotando un gol en cada una de las últimas dos jornadas.

Su momento de forma ha sido tal que a Emerse Faé no le ha quedado otra que volver a incluirlo en la lista de convocados en el actual parón. Ayer volvió a vestir los colores de su país al saltar al terreno de juego en el 79’ en la victoria de Costa de Marfil (4-0) en un amistoso frente a Corea del Sur. Ahora sí se puede decir alto y claro que Nico Pepe y su sonrisa están de vuelta.