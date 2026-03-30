El videoanálisis de Ismael Mateu | Gerard Moreno: capitán, líder y leyenda viva del Villarreal

Gerard Moreno es único, es el jugador franquicia del Villarreal CF. El delantero barcelonés del Submarino es historia viva del conjunto amarillo, es el máximo goleador de la historia del club con 128 goles en 314 partidos… y eso que se ha visto mermado por las lesiones.

Un capitán que ha cogido el testigo y está a la altura de los grandes capitanes que ha tenido el Submarino en esta etapa de más de 25 años en la élite del fútbol moderno. Como Quique Álvarez, Diego Cagna, Gonzalo Rodríguez, El Vasco Arruabarrena, Marcos Senna, Rubén Gracia ‘Cani’ y, cómo, el gran capitán histórico, el Mago de Artana, Bruno Soriano.

Gerard Moreno reconoce en Mediterráneo que se planteó dejarse el fútbol. / Toni Losas

El capitán se sincera en Mediterráneo

Gerard Moreno recibió a Mediterráneo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde mostró su lado más humano, donde se sinceró y se abrió, reconociendo que al inicio de esta temporada, tras lesionarse en la 1ª jornada ante el Oviedo, se planteó incluso hasta retirarse del fútbol con solo 33 años. No te pierdas la entrevista al completo en la edición de papel de este próximo lunes, 30 de marzo, así como en la web de este periódico.

Por fortuna, el apoyo de su mujer, sus tres hijos, sus padres y su hermano fueron clave para que no se viniera abajo y no arrojara la toalla. Luego, la plantilla del Villarreal hizo el resto, recibiendo el apoyo de los Parejo, Foyth, Comesaña, Ayoze Pérez, Moleiro y compañía, para los que es todo un referente. Es el líder del vestuario groguet dentro y fuera del campo.

Gerard Moreno, durante la entrevista a Mediterráneo. / Toni Losas

Un ejemplo a seguir

Un capitán dentro y fuera del rectángulo de juego, que lleva la humildad por bandera y que es el ejemplo a seguir en un Villarreal que, como el propio Gerard afirma, ya es uno de los grandes del fútbol español y está totalmente consolidado en la élite del fútbol europea.

Ismael Mateu analiza en este vídeo el momento actual que está viviendo el atacante del conjunto amarillo, en una temporada marcada por las lesiones, pero por su buena eficacia goleadora. Un Gerard Moreno que quiere tener continuidad y que espera seguir dando muchas alegrías al Villarreal y a su afición.