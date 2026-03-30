Villarreal CF | Entrevista a Gerard Moreno (Parte I): "Tras lesionarme en la primera jornada me llegué a plantear dejar el fútbol"

Gerard Moreno Balagueró (07-04-1992) nunca pierde la sonrisa pese a que en las cinco últimas temporadas las lesiones le han privado de tener mayor continuidad, de mejorar sus registros y de ser más importante en la selección española. La procesión va por dentro. Sincero, maduro y muy responsabilizado como primer capitán del Villarreal CF, el Killer de Santa Perpètua de Mogoda recibió a Mediterráneo para abrirse, ser claro en sus reflexiones sobre el devenir de la temporada e incluso confesar que llegó a pensar en colgar la botas al inicio de esta misma campaña.

--Temporada de contrastes, con una Liga excelente y las decepciones en Champions y Copa del Rey. ¿Cómo lo llevan?

--Somos conscientes de que tanto en Copa como en Champions, evidentemente, no hemos estado a la altura por diferentes circunstancias. Hubo partidos en los que la suerte no nos acompañó, pero creo que todo el trabajo que el equipo está haciendo en LaLiga es de elogiar. Estar a estas alturas luchando por la tercera plaza con el Atlético de Madrid creo que convierte todo el año en una gran temporada.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Cierto es que jugadores y técnicos reivindican darle el mérito que merece LaLiga realizada.

--No le quitamos, para nada, mérito a lo que estamos haciendo en LaLiga, porque es muy complicado sacarle 14 puntos al Betis, 17 al Celta o 20 a la Real Sociedad, y además está el Athletic Club, que ha disputado la Champions, y está a una distancia muy considerable… Es un poco esa mancha, de Europa y de la Copa, pero tenemos que darle mucho mérito y reconocimiento a lo que estamos haciendo en Liga.

--Al menos han sido capaces de no verse afectados en LaLiga del desgaste de la Champions.

La Champions es la competición más exigente, por la dificultad de los partidos, porque al final en Liga te cuesta mucho porque debes viajar y volver, y apenas tienes tiempo para recuperar. Además, por sacar algo positivo, creo que el mérito también es haber sabido reponernos de los golpes muy duros que hemos recibido en Champions. Supimos reponernos enseguida. Eso ha sido un punto fuerte nuestro, el saber darle la vuelta a tanto revés y el diferenciar bien las competiciones, y ojalá que acabemos de lograr el objetivo de clasificarnos para la Champions y poder hacerlo la temporada que viene mucho mejor.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--El objetivo es repetir Champions por segunda vez consecutiva en la historia del club, ¿qué importancia le dan y qué significaría para la plantilla y para el club?

Es el gran objetivo, además porque sería la primera vez que el club logra estar en Champions dos temporadas seguidas. Queremos asentarnos en la Champions League. El Villarreal ya está entre los grandes de España, ahora falta poder conseguir jugar varias temporadas consecutivas la Liga de Campeones, lo cual ayudaría al club a seguir creciendo más si cabe. A su vez, el poder volver a la Champions el año próximo debe servirnos para poder resarcirnos y demostrar que lo de esta temporada ha sido un error y no puede volver a pasar.

--Por fin disfruta de continuidad en el juego... ¿volver a la selección española sería un premio?

Yo lo que firmo es estar bien al 100% de aquí a final de temporada. El poder tener continuidad es algo que persigo desde hace mucho tiempo, el poder estar bien físicamente y mentalmente para ayudar al club a todos sus objetivos. Y lo de la selección, si soy sincero, ni lo pienso. Al final ahora es una cosa que veo muy lejana y si algún día llega, pues encantado como he dicho siempre. Creo que tengo compañeros que están haciendo méritos durante la temporada para poder estar en la selección.

Gerard Moreno (d), junto a Ismael Mateu (i), redactor de Deportes de 'Mediterráneo', en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Entonces, ¿en qué piensa Gerard Moreno a corto plazo?

--Ahora en lo único que estoy centrado es en poder tener esa continuidad que me permita disfrutar el tiempo que esté en el campo. Igual si me lo preguntas hace unos años sí que te diría que la selección era de mis primeros objetivos, pero evidentemente siendo realista, después de estas últimas temporadas, lo que más deseo es tener continuidad y poder disfrutar en el campo.

--¿Cómo vive un jugador como Gerard Moreno tantas lesiones en el aspecto psicológico?

--Lo de esta temporada ha sido muy duro. Sobre todo lo del primer partido de Liga, cuando me lesiono contra el Oviedo, porque venía de hacer una pretemporada muy buena a nivel físico, la había aguantado muy bien y jugando todos los partidos. Intenté ponerme al 100% para cuando comenzara la temporada y la verdad es que comencé muy bien, con una buena primera parte. Pero nada más salir del descanso, en la segunda parte, me dio otra vez una lesión muscular, es algo que a mí psicológicamente me destrozó, porque encaraba esta campaña de otra manera en relación a la anterior, que no pude hacer pretemporada. Esta la había hecho y mentalmente estaba muy preparado.

Vídeo | Gerard Moreno reconoce en Mediterráneo que no piensa en la selección: "Yo pido a Moleiro y Comesaña" / Toni Losas

--¿En qué medida le afectó esa primera lesión de esta temporada ante el Real Oviedo en la primera jornada de LaLiga?

--La verdad es que esa primera lesión me desmoronó mucho. Fue un golpe bastante difícil, donde me planteé muchas cosas. Es verdad que durante esta temporada, luego, he vuelto a tener alguna lesión muscular más, pero creo que he tenido más continuidad que en las últimas dos campañas. Entonces yo busco el poder estar una temporada sin problemas.

--¿Y le persigue mentalmente el tener lesiones reiteradas?

Intentar quitármelo de la cabeza es muy difícil, porque no has tenido continuidad, porque al final la gente te pregunta, porque entiendes que estas últimas temporadas he estado muy limitado en ese sentido, pero ahora lo que busco es la continuidad y poder estar en una estabilidad, centrándome en el fútbol y no estar tan pendiente del tema físico. Ojalá me llegue.

Gerard Moreno es el capitán, el jugador franquicia y líder indiscutible del Villarreal de la época moderna. / Villarreal CF

--¿Tuvo que pedir ayuda externa a un psicólogo o un coach?

--No, la verdad. Creo que es una herramienta muy importante y súper necesaria, y evidentemente me lo he planteado alguna vez, no te voy a engañar, pero creo que he tenido gente muy cercana a mí que ha sido la que me ha impulsado a no bajar los brazos, a no tirar la toalla a seguir para delante y hacer lo que más me gusta, por aquello que llevo luchando desde pequeño. Tanto mi mujer, como mis hijos, mis padres y mi hermano han sido las personas que más han estado encima de mí, posibilitando que no caiga y haya seguido adelante.

--Ha dicho que llegó a plantearse cosas, ¿hasta dejarse el fútbol?

--Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo en la primera lesión que tuve esta temporada. Porque sí que llevaba temporadas en donde igual me había rondado en la cabeza, pero no era algo que yo me lo planteara de verdad, pero cuando me dio esta primera lesión (ante el Oviedo) en un momento en el que me veía muy preparado por la pretemporada que hice, y me veía bien, pues sí que me lo llegué a plantear (dejarse el fútbol) porque… (hace una pausa) me planteé si valía la pena el esforzarme, el trabajar, para que después continuamente estuviera fuera y no poder estar disfrutando. Al final, quien me conoce sabe que en el campo disfruto mucho, de los entrenos, con mis compañeros, el poder estar en el día a día, las concentraciones… Es algo que a mí me llena mucho y, evidentemente, sí que me lo llegué a plantear.

Gica Craioveanu, Víctor Fernández y Gerard Moreno, en la promoción de la camiseta retro del Villarreal CF. / VILLARREAL CF

--Usted es el capitán, un jugador muy querido por sus compañeros, con carisma… ¿Nota la importancia que tiene para el equipo una vez ha vuelto a poder jugar?

--Los años me dan experiencia, he tenido la suerte de estar con grandes compañeros y he aprendido mucho de capitanes que he tenido. La primera referencia que tuve aquí fue Bruno Soriano y aprendí mucho de él. Estar en el día a día con él y todo lo que transmitía dentro del vestuario me ayudó. Así como otros compañeros que en el campo imponían mucho respeto. Yo intento ayudar a todos, tanto si estoy en el campo como si estoy lesionado. Es otra parte más en la que creo que los jugadores experimentados debemos sumar.

--¿Se siente responsable con los más jóvenes, los nuevos…?

--Al final, tanto con los nuevos fichajes como con los que suben de la cantera intentamos que su adaptación también por parte nuestra en el vestuario sea lo más rápida posible. Porque hay muchos factores, la adaptación a otro país, el idioma… Yo he tenido la suerte de estar siempre en España, además de aquí en el Badalona, Mallorca y el Espanyol, no he tenido ese problema. Pero es verdad que para un extranjero o un canterano que sube, que yo eso sí que lo he vivido, es importante poderle ayudar al máximo. Buscamos que haya un bien común y que todos nos sintamos importantes.

El capitán del Villarreal, Gerard Moreno, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva de Miralcamp. / Toni Losas

--Gerard Moreno es el máximo goleador de la historia del Villarreal y ya es el 10º realizador español del siglo XXI. ¿Es consciente de ellos? ¿Sabe que en el futuro será recordado? ¿Cómo lo vive?

--Cuando me entero de estos datos lo que siento es orgullo. Porque al final todo el trabajo que llevas realizando durante toda la vida te permite estar en esas listas. Aunque es verdad que yo sigo trabajando desde el primer día, no me cambia nada el hecho de haber marcado más goles o de ser el máximo goleador de la historia del Villarreal. Evidentemente, me cambian el sentido de que es un honor y un orgullo estar ahí, pero en el día a día sigo con la misma motivación y ambición de siempre. Ojalá que cuando lo tenga que dejar haya servido para el club y para que sepan que siempre lo he dado todo por el Villarreal.

--Hablando de goles, ¿le viene mucho a la cabeza el tanto de la Europa League?

--Bueno, de vez en cuando (rompe a reír). Sobre todo cuando llega mayo (siguen las risas). Ese recuerdo lo voy a tener toda la vida. No lo veo cada día pero casi, aunque antes sí que lo veía mucho, cuando era más reciente. Es un recuerdo increíble que va a estar ahí para siempre y que no voy a olvidar nunca. No solo ese, sino muchos momentos buenos que hemos pasado juntos, aunque es momento siempre será muy especial.

--Tener un título europeo como la Europa League es muy difícil para un club como el Villarreal. ¿Cómo lo valoráis ahora que han pasado ya cinco años?

--Lo valoras mucho porque sabes la dificultad que tiene lograr un título así. Creo que, al final, con los años te das cuenta de lo que realmente has hecho, del camino que viviste, que en ese momento en la cabeza lo teníamos como que era posible, pero te vas dando cuenta realmente de la dificultad que tiene conseguir un título europeo.

*No te pierdas mañana marte la Parte II de la entrevista en exclusiva con Gerard Moreno, el capitán del Villarreal CF.