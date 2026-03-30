La Villarreal Yellow Cup Easter calienta motores para su edición más espectacular: ¿cuándo y dónde se celebra?

El Villarreal CF ultima los preparativos para la Villarreal Yellow Cup Easter 2026. Este importante torneo, organizado por el club amarillo, que se celebra desde este jueves al domingo en la provincia de Castellón.

Un total de seis municipios y 12 sedes deportivas acogerán el que es, cada año, el torneo de fútbol base más multitudinario de nuestro territorio. Hasta 268 equipos de 101 clubes de fútbol diferentes competirán por alzarse campeones de sus respectivas categorías. Un espectáculo deportivo que ofrece 628 partidos y congrega a 4.000 jugadores y 600 técnicos, llegados de distintas partes del mundo.

Un evento que atrae a más de 20.000 aficionados, entre familiares y amantes del fútbol, a nuestra provincia. Unas cifras de absoluto impacto que dejan más de 10.000 pernoctaciones en hoteles de nuestro territorio y un impresionante impacto económico que alcanza los 3 millones de euros.

Desde el jueves, el prestigioso torneo que organiza el Villarreal. / VILLARREAL CF

Seis municipios, 12 sedes deportivas y 31 campos

Vila-real, Les Alqueries, Benicàssim, Almassora, Nules y la Vall d'Uixó ejercen como anfitriones de este impresionante evento que acogerá encuentros en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, el CEM Pau Francisco Torres y el campo de fútbol Fundación Flors, en Vila-real; el campo de fútbol Torre San Vicente y La Carrerassa, en Benicàssim; el José Manuel Pesudo y Les Boqueres, en Almassora; el campo de fútbol de Les Alqueries; el Estadio José Mangriñán y La Moleta, en la Vall d'Uixó; y el Noulas Antonio Pérez Balada, en Nules. Un total de 31 campos de fútbol que acogerán los más de 600 partidos programados para la presente edición.

Más de un centenar de clubes de todo el mundo

En el capítulo de participantes, la Yellow Cup Easter vuelve a batir su propio récord. Este año 2026, el torneo reunirá a 268 equipos pertenecientes a 101 clubes de todo el mundo, consolidando su carácter internacional y su crecimiento año a año. Delegaciones procedentes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Nueva Zelanda, Armenia, Reino Unido, Países Bajos y Rumanía viajarán a Vila-real para disfrutar de unos días de fútbol, convivencia y emoción en un ambiente único.

A nivel nacional, la copa amarilla también contará con una amplia representación de equipos llegados de distintos puntos del país. Conjuntos de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Islas Baleares, Canarias, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Aragón y la Comunitat Valenciana competirán con la ilusión de firmar una actuación para el recuerdo y dejar su sello en el reputado torneo organizado por el Submarino Amarillo.

Fiesta inaugural en La Cerámica

La competición arrancará con una espectacular ceremonia inaugural que tendrá lugar el jueves 2 de abril, por la tarde, en el emblemático Estadio de la Cerámica, el hogar del Submarino.

El feudo groguet abrirá sus puertas para recibir a los equipos participantes, que desfilarán uno a uno sobre el césped en un acto cargado de simbolismo y emoción. A lo largo de esta edición, los asistentes recorrerán las instalaciones deportivas del club, sumándose a la pasión y la ilusión de este mítico torneo de fútbol.