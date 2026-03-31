Cazorla hace su once histórico y elige a un jugador del Villarreal: Imposible adivinarlo

Es una leyenda del Villarreal, del Oviedo y del fútbol español. Santi Cazorla continúa jugando en Primera División a sus 41 años a pesar de la grave lesión que sufrió en el Arsenal que prácticamente le dejó al borde de la retirada. Con esfuerzo pudo darle la vuelta a la situación y volver al Submarino, donde jugó dos años a un nivel que ni el más optimista pensaba, firmando una espectacular 19/20 con 10 goles y 11 asistencias en Liga, antes de marcharse al futbol catarí y un año previo a la conquista de la Europa League.

Hace dos temporadas, regresó a su casa para luchar por el ascenso con su Oviedo. A la primera se quedó a las puertas. A la segunda lo consiguió. Este curso, a pesar de que el conjunto asturiano tiene muy difícil permanecer en Primera División, está disfrutando probablemente de su último baile en la máxima categoría. De hecho, en la primera jornada recibió un sentido homenaje en La Cerámica (2-0).

En la fiesta por el centenario del Oviedo, jugadores groguets

El pasado fin de semana, el Oviedo celebró en el Carlos Tartiere su centenario y el Villarreal tuvo su protagonismo, ya que acudieron a jugar el encuentro Marcos Senna, Héctor Font, Javi Venta, Xisco Nadal, Carlos Marchena o el portero Jesús Unanua, actualmente entrenador de porteros del Oviedo. Marcos Senna, director de relaciones institucionales, le entregó la espectacular camiseta de la jornada retro con su nombre y el dorsal 8, que Cazorla cogió con emoción.

Elige su once histórico... con un jugador del Villarreal CF

Paraleramente a la fiesta del centenario, Santi Cazorla aprovechó para hacer el once histórico con jugadores con los que ha compartido vestuario y no dejará indiferente a nadie. Solo eligió a uno del Submarino y fue el portero: Diego López, con el que compartió varios cursos en el Submarino. Un Cazorla que ha jugado con otros porterazos como Casillas o Peter Cech, entre otros. Los defensas elegidos son Sergio Ramos, Puyol y Koscienly. En el centro del campo: Iniesta, Xavi, Silva y Ozil, cuatro muy jugones. En la delantera: David Villa, Joaquín y en punta: Giroud, con quien jugó en el Arsenal. Un equipazo.