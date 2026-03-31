Hugo López, la nueva joya del Villarreal que la está rompiendo con España sub-19

Hugo López va como una moto. El futbolista del Villarreal CF está firmando una de esas temporadas que marcan un antes y un después en la carrera de un futbolista. El habilidoso extremo de 19 años, los cumplió el 4 de marzo, es una de las joyas de la nueva camada de la prolífica Cantera Grogueta junto a los Budesca, Valou, Iker Adelantado, José Gaitán o Carlos Macià.

De hecho, su potencial no ha pasado desapercibido para Marcelino García Toral y el cuerpo técnco del primer equipo, que este año ha contado con el futbolista en numerosos entrenamientos y convocatorias, disfrutando de su primera titularidad en Liga contra el Getafe el pasado mes de febrero.

Hugo López, que erró un penalti, estuvo muy activo durante los 81 minutos que jugó. / Toni Losas

Además, ha sido una pieza clave en el gran papel del Submarino en la Youth League, donde alcanzó los cuartos de final. El fútbol no fue justo con Hugo, que falló el penalti que hubiera provocado la prórroga. Un aprendizaje para el joven de Alcantarilla (Murcia).

Su espectacular rendimiento con la sub-19

En esta ventana de selecciones, Hugo está siendo un jugador vital para Paco Gallardo en la sub-19, donde también está el delantero José Gaitán, y así lo atestiguan sus números, con cuatro goles en los tres partido, marcando en todos. Este lunes volvió amarcar en el triunfo ante Países Bajas correspondiente a la fase clasificatoria del europeo sub-19. Ante Finlandia tampoco falló con su cita con el gol marcando un doblete y contra Eslovenia marcó el cuarto tanto (4-0).

Carlos Maciá también marca

Por otro lado, en la sub-18, el centrocampista Carlos Macià también marcó en el triunfo ante Bulgaria un gran gol desde fuera del área golpeando de primeras. La nueva hornada del Villarreal pisa fuerte y va a dar que hablar.