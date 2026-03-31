Villarreal CF | Entrevista a Gerard Moreno (Parte II): "Debemos a la afición el poder disfrutar de una final de Copa y ganarla"

Segunda y última entrega de la entrevista en exclusiva a Gerard Moreno, el capitán y máximo goleador de la historia del Villarreal CF. En la misma, además de poner en valor la dificultad de logar la Europa League que el club conquistó en 2021, habla del cambio de chip que debe hacer la plantilla en la Copa del Rey, reconociendo que le deben la ilusión de una final y poder competirla para conquistarla, así como el cambio de mentalidad ante los grandes. Y trata también su lado humano: sus hijos, entrenadores y compañeros que le han marcado del pasado y que le están sorprendiendo en la actualidad.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Usted valora mucho el título logrado con el Villarreal CF de la Europa League y la dificultad que supone ganar un torneo de este nivel. Ese gen ganador lo ha impulsado el club desde dentro, ¿cierto?

--Lograr títulos del nivel de la Europa League habla muy bien del club, de todo el trabajo que llevan haciendo todos estos años la familia Roig, Fernando padre y Fernando hijo (Roig Negueroles), así como el añorado José Manuel Llaneza, desde siempre, con mucha ambición. Y ojalá podamos vivir más noches así, no solo europeas, también que sean nacionales. Espero que podamos volver a disfrutar de otra noche así.

--Aprovechando que habla de títulos nacionales: ¿El Villarreal le debe un título o una final de copa del Rey a su afición?

--Sí, sí, la verdad es que sí. A mí, personalmente, y todos, evidentemente, nos da mucha rabia lo que nos pasa en Copa, que hace varias temporadas que nos eliminan de equipos de categorías inferiores. Creo que para el próximo curso tenemos que cambiar eso. Igual que en Europa rompimos la barrera de las semifinales y creímos que era posible conseguir ese título europeo, en Copa debemos cambiar esa mentalidad. Poder disputar una semifinal o una final de Copa creo que tiene que pasar por nuestra cabeza. Me encantaría poder vivir una final de Copa, el disputar un título, el poder ganarlo. Pienso que también se lo merece la gente, se lo debemos. En Copa ya llevamos muchas temporadas en donde no hemos estado a la altura, pero creo que todo ello pasa por poder cambiar esa mentalidad dentro del vestuario, que al final es un título, que da prestigio y tiene que ser un punto que desde dentro tenemos que cambiarlo.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Reconoce que hay que cambiar la mentalidad en la Copa. ¿Qué deben cambiar para que vuelvan los resultados positivos ante los grandes que tan mal se les han dado en LaLiga y en la Champions?

--La buena mentalidad que hemos tenido en LaLiga contra la mayoría de equipos no la hemos tenido ante los grandes y eso debemos cambiarlo. Creo que hemos hecho muy buenos partidos ante algunos equipos grandes donde no hemos tenido suerte. Contra la Juventus y el Real Madrid en casa hicimos dos grandes partidos. Es verdad que no se han dado los resultados, pero hay que tener en cuenta que son partidos difíciles donde tú tienes que estar al mil por mil y que ellos no tengan el día. Debemos competir mejor en ese tipo partidos. E insisto que en la Copa también, donde solo hemos llegado una vez en la historia a semifinales, es algo que siempre nos pasa. Pienso que en ese punto es donde debemos darle una vuelta.

--La afición le pone a la altura de los Bruno, Marcos Senna, Forlán, Cazorla, Albiol... ¿poca broma no?

--Para mí es un orgullo que estar junto a esos nombres como referentes de la historia del Villarreal. He tenido la suerte de estar con muchos de ellos compartiendo vestuario, como Bruno, Santi (Cazorla), Marcos (Senna), Raúl (Albiol)... Es un honor y un orgullo poder estar en esas listas con ellos. Cada uno hemos hecho o estamos haciendo nuestro camino y, al final, cuando tenga que dejarlo quiero que me recuerden como una persona que lo ha dado todo por el club y que siempre he intentado ayudar.

Gerard Moreno atendió a 'Mediterráneo' en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Además de grandes jugadores, ha coincidido con muchos entrenadores. ¿Cuáles le han marcado e influido tanto en cantera como en su etapa de profesional?

--A nivel cantera creo que he tenido dos entrenadores que son Lluís Planagumà (que dirigió en su día al Villarreal B) y Manolo González (actual entrenador del Espanyol), que lo tuve en el Badalona, que son las dos personas que más me han ayudado en mi etapa formativa. Y luego, profesionalmente he tenido la suerte de tener a grandes entrenadores. Yo siempre digo, y creo que con Quique Sánchez Flores al principio en el Espanyol me potenció mucho, me hizo ver también posiciones del campo donde no estaba acostumbrado a jugar y me sentí muy cómodo con él. Y aquí en el Villarreal, evidentemente Unai (Emery) me marcó mucho por su ambición, por su capacidad de hacer entender el juego y sacar la perfección a todos. Y, además, hemos tenido grandes entrenadores, con Marce (Marcelino Garía Toral) también son muchos años que hemos compartido juntos, y bueno, al final siempre digo que he intentado sacar lo mejor de cada uno. Y al final he vivido con todos ellos tanto experiencias malas como buenas, que hace que aprendas y siempre intento sacar lo mejor que tiene cada uno.

--Llegó al Villarreal en 2010 en juveniles, sin hijos, lleva aquí ya 16 años. Ahora es padre de dos niñas y un niño muy pequeñito. Cuéntenos un secreto, ¿sus hijos son del Espanyol o del Villarreal?

--Mis hijas desde pequeñas van con la camiseta del Villarreal y son del Villarreal, se saben el himno, lo cantan... Cada fin de semana vienen a verme con sus camisetas y el pequeño, que aunque casi no se le entiende ya canta el himno también. Mis hijas con groguetas cien por cien. Del Espanyol, la mayor se acuerda de que jugué allí. Pero los tres son del Villarreal, son muchos años aquí, la mediana y el pequeño han nacido aquí. Van creciendo año a años aquí, ya tienen sus amigos y se sienten de la terreta.

Gerard Moreno (d), junto a Ismael Mateu (i), redactor de Deportes de 'Mediterráneo', en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF. / Toni Losas

--Hábleme del vestuario. ¿Qué compañero de los que has tenido en tu carrera, pero no de esta plantilla, te ha marcado más?

--Me han marcado muchos. Cuando llegué, Bruno a mí me parecía increíble tanto de jugador como de capitán. A nivel profesional, fue la primera persona que marcó dentro de un vestuario. Luego he tenido compañeros increíbles, que incluso se han convertido en amigos, como Raúl Albiol, que tengo una gran amistad con él. Incluso he tenido la suerte de compartir carrera con jugadores espectaculares como Cazorla, Parejo, Senna... Todos ellos te marcan en una carrera.

--Y la última. ¿De la actual plantilla, quiénes le han sorprendido más como futbolistas y personas?

--Uno de ellos es Santi (Comesaña), pero no solo de este año. Desde que llegó aquí creo que está haciendo unas temporadas espectaculares. Esta temporada, evidentemente, Mole (Alberto Moleiro) aunque lo conocíamos de Las Palmas, aquí ha dado un paso más y creo que aquí se siente muy cómodos. Juan (Foyth) es una locura, tanto a nivel humano como a nivel profesional, igual que Mou (Santiago Mouriño). Creo que tengo la suerte de estar en un gran club donde siempre buscan mejorar la plantilla y por eso considero que tengo compañero espectaculares como Dani (Parejo), que cuando llegó nos dejó maravillados, a mí me sorprendió muchísimo aunque ya lo conocía, pero cuando estás con él en el campo entrenando, te para el tiempo. Ayoze también tiene un enorme nivel… Te podría decir muchos por al final hay una gran plantilla con una calidad tremenda.