Toni Kroos se rinde al Villarreal en la Yellow Cup: "Siempre me gustaba jugar contra ellos; era de los pocos equipos que intentaba jugarle al Real Madrid"

Todo un campeón del mundo. Todo un seis veces campeón de la Champions League, cinco con el Real Madrid y una con el Bayern de Múnich. Una leyenda del fútbol como Toni Kroos, retirado en 2024 y actualmente director deportivo de la Toni Kroos Academy, ha estado este viernes en Vila-real para participar en la prestigiosa Yellow Cup Easter 2026. El exjugador alemán, que se enfrentó en numerosas ocasiones al Submarino durante su brillante carrera, ha visitado por primera vez las instalaciones de Miralcamp y está viviendo el torneo desde una nueva perspectiva, dando indicaciones a los suyos desde la banda. En declaraciones al Villarreal CF, Kroos elogió el club y la organización del torneo: “Estoy aquí por primera vez, de momento hemos empezado el torneo bastante bien y veremos qué tal mañana”.

Kroos, durante uno de los partidos. / VILLARREAL CF

El exfutbolista del Real Madrid reconoce que su nuevo papel fuera del terreno de juego le exige una implicación distinta a la que tenía como futbolista: “Noto que siempre estás un poco más en tensión, porque antes, como jugador, estabas relajado porque sabes qué hacer. Desde fuera intentas animar, corregir y eres responsable no solo de ti, sino de más gente y también de niños. Quieres mejorar todos los días y es un objetivo muy grande. Estoy encantado, disfruto mucho después de tantos años como profesional y ayudar a niños a llegar algún día a esto es algo muy bonito”.

Toni Kroos, en La Cerámica, intenta robar un balón a Cazorla. / EFE

Los elogios hacia el Villarreal

Además, el alemán elogió la identidad futbolística del Villarreal, un rival al que siempre respetó especialmente: “Lo que puedo decir de los equipos del Villarreal es que siempre tienen mucha calidad. No hay dudas de que aquí hacen un buen trabajo y siempre con una idea clara que me gusta. Se ve en el primer equipo. Recuerdo muchos años jugando contra el Villarreal y siempre ha sido un equipo que intentaba jugar. Siempre me ha gustado enfrentarme a ellos porque era uno de los pocos equipos que intentaba jugar contra el Real Madrid".

Kroos también valoró de forma muy positiva tanto las instalaciones como la organización del torneo: “Me encanta su estilo, las instalaciones son muy buenas, estoy aquí por primera vez, el torneo está muy bien organizado y esperemos volver otra vez”.