Mediterráneo revive el mítico Villarreal-Inter 20 años después con un protagonista de aquel histórico Submarino

Este sábado se cumplen 20 años de uno de los partidos más icónicos en la historia del Villarreal CF. La victoria frente al Inter de Milán en los cuartos de final de la Champions League que llevó al equipo de Manuel Pellegrini hasta las semifinales en su primera participación en la máxima competición continental, un hito sin precedentes para la entidad amarilla.

La llegada del autobús, en el Madrigal. / PAU BELLIDO/ACF

En Mediterráneo revivimos aquella hazaña de la mano de uno de los protagonistas de aquel equipo que hizo historia. A través de su testimonio, repasamos cómo fue la inolvidable edición 2005/06, el impacto que tuvo la llegada de Pellegrini en el crecimiento del club, una anécdota con José Manuel Llaneza y la manera en la que el vestuario afrontó después el desafío de la semifinal ante el Arsenal.

Arruabarrena celebra el gol del triunfo. / MANUEL BRUQUE

Además, periodistas muy ligados al Villarreal como Víctor Rubio, Ana Garcés, Xus Sempere o Santi Vila recuerdan cómo vivieron aquella noche mágica en El Madrigal, una cita que quedó grabada para siempre en la memoria amarilla y que marcó un antes y un después en la historia europea del Submarino. Este sábado tanto en edición web como en papel, no te lo pierdas.