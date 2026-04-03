Villarreal CF | La prestigiosa Yellow Cup Easter 2026 arranca con Mikautadze y Luiz Junior como protagonistas en Miralcamp

Tras la espectacular ceremonia de inauguración celebrada el jueves por la tarde en el Estadio de la Cerámica, la Yellow Cup Easter 2026 ha arrancado el viernes con la fase de grupos en las 12 sedes en las que se disputa la competición: Vila-real (Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, Ciutat Esportiva Pamesa, CEM Pau Torres, Fundació Flors), La Vall d’Uixó (José Mangriñán y La Moleta), Benicàssim (Torre San Vicente y La Carrerassa), Les Alqueries (Instalaciones Deportivas de Les Alqueries), Nules (Noulas Antonio Pérez Balada) y Almassora (Municipal José Pesudo y Municipal Les Boqueres).

Aitor Aguirre

Este sábado arranca la jornada de clasificación, con las fases de oro, plata y bronce. Además, la Cerámica se engalanará para acoger la cena de líderes para fomentar el buen ambiente del torneo y premiar a los equipos con mejor puntuación durante la jornada inicial. Además, los jugadores del Villarreal Georges Mikautadze y Luiz Junior hicieron felices a los más pequeños durante la firma de autógrafos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Luiz Junior y Mikautadze con un joven. / VILLARREAL CF

El domingo, las finales

Por último, el domingo se celebrará la fase final del torneo, en el que se disputarán los cruces de semifinales y finales. A partir de las 13.00 horas, dará comienzo la ceremonia de clausura, en el campo 6 de la Ciudad Deportiva, con entrega de trofeos a los campeones, subcampeones, así como el reconocimiento al máximo goleador y MVP.

La espectacular ceremonia inaugural del jueves

Una presentación impresionante. Cerca de 12.000 personas disfrutaron el jueves del espectacular acto de inauguración celebrado en el Estadio de la Cerámica.

Con motivo de la ceremonia de apertura, jugadores, técnicos y familiares se congregaron en las gradas del feudo amarillo para darle la bienvenida a una de las competiciones de fútbol base más importantes de nuestro país durante la Semana Santa. Como es habitual, los participantes desfilaron sobre el césped del Estadio de la Cerámica y se hicieron una multitudinaria foto de familia. Por si fuera poco, este año, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la bienvenida del jugador del primer equipo y exparticipante del torneo, Pau Navarro, así como de la leyenda y actual embajador del club, Marcos Senna.