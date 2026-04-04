Reportaje | 20 años del Villarreal-Inter en Champions: Josico revive la gesta en Mediterráneo: “Sabíamos que estábamos haciendo historia”

4 de abril de 2006. El Madrigal. Vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras el 2-1 en San Siro. 0-0 en el minuto 58. El mago Juan Román Riquelme levanta la cabeza, acaricia el balón y dibuja un centro exquisito. El Vasco Arruabarrena forcejea con la Brujita Verón, encuentra el espacio y remata de cabeza con el alma. 1-0 y éxtasis.

Macrogalería | El memorable Villarreal-Inter de Champions League en imágenes, 20 años después / MEDITERRÁNEO

El Villarreal acaba de eliminar al Inter de Milán y de acceder a las semifinales de la Champions League. La segunda localidad más pequeña (con permiso de Mónaco) en lograrlo. El proyecto de Fernando Roig, con el papel esencial de José Manuel Llaneza, ha desafíado a la lógica y luchará por jugar la gran final.

César Arzo, Quique Álvarez, Arruabarrena y el Guille Franco. / MEDITERRÁNEO

Han pasado 20 años y Mediterráneo revive aquella gesta junto a Josico, uno de los futbolistas más importantes de aquel Villarreal (seis temporadas y 211 partidos lo atestiguan).

Centrocampista de trabajo y jerarquía silenciosa, el manchego fue una pieza fundamental en el engranaje de Manuel Pellegrini, el socio perfecto de Marcos Senna en la sala de máquinas y el jugador que sostenía por detrás a un equipo lleno de talento, con Riquelme o Forlán, entre otros. Desde su pueblo (Hellín, Albacete), donde actualmente es director deportivo de la escuela de fútbol Hellín Promesas, reconstruye una noche y una edición que cambió para siempre la dimensión del club. Además, varios periodistas de Vila-real relatan cómo lo vivieron.

Josico celebra el pase a las semifinales de la Champions. / MEDITERRÁNEO

Josico revive aquella edición en una entrevista a Mediterráneo

Con amabilidad y refrescando la memoria, Josico rememora aquella eliminatoria, aquella edición y aquella impresionante Champions, relatando algunas curiosidades inéditas.

Han pasado 20 años: ¿cómo lo recuerdas?

"Uno tiene un tiene un grato recuerdo, sabíamos que estábamos haciendo algo histórico, no sabíamos si el club podía reeditar algo igual, hoy en día es más difícil, el equipo fue creciendo ganando varias intertotos, jugando la UEFA y logramos eliminar al Inter". El Villarreal, 16 años después, logró reeditar la gesta, bajo el lema: "Con el espíritu de 2006", además del título de la Europa League conseguido en Gdansk en 2021, los otros dos grandes hitos europeos.

"En la historia del club hay un antes y un después con la llegada de Pellegrini, nos convenció para que no miráramos solo a la permanencia, nos hizo ver que se podía competir cada fin de semana. Cambió nuestra mentalidad. No solo éramos un equipo de talento y ataque, defendíamos muy bien" Josico — Exjugador del Villarreal CF

El impacto de Pellegrini en el Villarreal de la 05/06: "Cambio nuestra mentalidad"

"En la historia del club hay un antes y un después con la llegada de Pellegrini, nos convenció para que no miráramos solo a la permanencia, nos hizo ver que se podía competir cada fin de semana y se podía ir creciendo, cambió nuestra mentalidad. Manuel para mí fue un técnico innovador. Venía de Sudamérica y su metodología era totalmente diferente. No solo en lo ofensivo con Riquelme, Cazorla Senna, Forlán, Jose Mari, yo creo que la virtud del equipo es que también sabía defender y estaba muy equilibrado".

Imagen durante el recibimiento ante el Inter. / MEDITERRÁNEO

¿Cómo afrontó el vestuario la eliminatoria ante el Inter?

"Veníamos de unos años de experiencia en la UEFA, esos partidos ya los veíamos como más normales. En Italia sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, éramos maduros y podíamos afrontarlo. Al ser la vuelta en casa fus súperimportante y Arruabarrena marcó un gol que fue histórico".

¿Hubo celebración especial?

"No hubo mucho que celebrar porque no era el último partido y la semana siguiente tenías otro partido. Te despertabas y no sabías si estabas en Londres o Dinamarca... era competir, competir y competir".

¿Cómo recuerda la Champions?

"Nos tocó el Everton en la previa y los eliminamos. En la fase de grupos el Manchester de Cristiano, el Benfica y el Lille. En cualquier bajón te vas fuera. Luego en octavos en Rangers y en cuartos el Inter. Fue una Champions muy completa, no nos dejamos nada".

Riquelme firmó una exhibición que habitualmente es recordada en redes sociales. / MEDITERRÁNEO

La semifinal contra el Arsenal... ¿una pena no?

"El fútbol son pequeños detalles. Riquelme muchas veces lo tiraba por el medio y lo metía. No pudo ser. El equipo llegó donde tenía que llegar. Allí sufrimos porque el Arsenal también era un equipazo. Lo tuvimos ahí. Por aquel entonces el Madrid se nos daba peor y al Barcelona de Ronaldinho le habíamos ganado, ellos no querían enfrentarse a nosotros, se nos daba muy bien. Ellos estaban muertos porque pusimos el césped más alto de lo normal y no estaban acostumbrados. En la prórroga hubieran estado reventados, recuerdo a Cesc, Pirés, Hleb o Reyes".

Una anécdota con Llaneza y la pareja con Marcos Senna

"Estaba Tacchinardi, internacional con Italia y jugador de peso que venía de la Juventus, también Battaglia y otros. He tenido mucha competencia y Llaneza siempre me decía que había sido el fichaje más caro (llegué gratis) porque fichaba a muchos jugadores con estatus en mi posición y al final siempre jugábamos Marcos Senna y yo. Marcos era un jugadorazo, hacía de 8 de 6 o de 10, fue clave en la España que ganó la Eurocopa en 2008. Era un jugador total".

Josico fue un jugador muy importante: ¿por qué?

"No me complicaba, robaba mucho. Lo mío era correr, correr y dársela al bueno. Teníamos a Riquelme al lado, que a veces no trabajaba mucho pero lo teníamos muy fresco. Quique Álvarez era un mariscal, Arruabarrena, Javi Venta. No era un equipo de nombres, era de hombres. Teníamos las cosas muy claras para defender y estábamos equilibrados".

Celebración tras el pase a semifinales. / MEDITERRÁNEO

¿Cómo valora la evolución del club y la Champions actual?

"La gestión económica ha sido brutal, cuando ha tenido que vender ha vendido. Me hubiera gustado ver a Reina en esa Champions, se fue al Liverpool. Estábamos cerca de los grandes, el Atlético no estaba como ahora, hicimos cosas muy grandes esos 5 años. Es verdad que este año no han salido las cosas, esperemos que vuelvan la próxima temporada".

La periodista del Chiringuito y de Vila-real Ana Garcés. / ANA GARCÉS

Ana Garcés, de Vila-real y periodista en el Chiringuito

¿Cuántos años tenía y cómo lo viviste?

"Tenía 13 años y lo cierto es que he entendido y he aprendido a valorar aquel hito tan grande para la historia de nuestro club con los años. Recuerdo las caras de ilusión, que todo el mundo hablaba de ello, que no se hablaba de otra cosa en el colegio, en la calle, ni en todo el pueblo. Pero la magnitud de lo que consiguió el Villarreal aquel 4 de abril la he entendido realmente con el paso del tiempo y siendo consciente de la dificultad que suponía para un club sin experiencia, historia ni tradición en Europa, consiguiera eliminar a un gigante tan poderoso como el Inter".

¿Fuiste al partido?

"No pude vivir esa Champions en el estadio, pero sí recuerdo vivirla con los nervios a flor de piel. Nada más pitar el final del partido, nos acercamos al estadio para celebrarlo con amigos y fue una auténtica locura, ver la felicidad de la gente y cómo salían todos celebrándolo".

¿Creías que se podía ganar la Champions?

"Una vez eliminamos al Inter, sí empecé a creer que había una opción real de que el Villarreal pudiera ganar aquella Champions. Habíamos dejado fuera a un rival tan potente que éramos capaces de todo. Pero era algo tan complicado que lo recuerdo más como un sueño que estábamos viviendo todos y del que nadie quería despertar que como algo realmente posible".

La evolución del club desde dicho logro

"Aquel Villarreal sentó las bases del club actual. La principal diferencia es que a partir de aquel momento, un club de un pueblo que nadie conocía, comenzó a sonar con fuerza en Europa y nos puso en el mapa a nivel internacional. Desde entonces, el Villarreal es un habitual en competiciones europeas y ha demostrado que lo de aquel 2006 no fue casualidad, sino el inicio de una etapa histórica de nuestro club".

¿Qué jugador te marcó más?

"Arruabarrena, Forlán, Riquelme… pero si tengo que quedarme con alguien, es con el vasco. Fue el héroe de aquella eliminatoria y parte fundamental de aquella Champions y creo que fuimos todos los que rematamos con él el gol que supuso el 1-0. Lo mismo que haríamos en semifinales con el penalti de Riquelme que no pudo ser, pero que, de alguna manera, el fútbol supo devolvérnoslo 15 años después".

Xus Sempere, en La Cerámica. / XUS SEMPERE

Xus Sempere, tertuliano de Radio Vila-real y aficionado

¿Cómo recuerdas aquel momento?

"Hace 20 años yo tenía 23. Había acabado la carrera de Publicidad y empecé Comunicación Audiovisual, aunque nunca la acabé porque con el 2006, empecé a trabajar en El Mundo. Recuerdo que ese día no trabajé y estuvimos en la previa en los alrededores del Madrigal. De hecho, lo recuerdo porque tengo fotos que hice con una de aquellas primeras cámaras digitales de bolsillo. También creo que ese día compré una camiseta amarilla con el logo de la Champions League. Fue un día espectacular que se acabó de redondear con el cabezazo de Arruabarrena. En la celebración en la plaza del Labrador, la tele vino corriendo a enfocarnos y no sabíamos por qué, luego nos dimos cuenta que un amigo nuestro llevaba una camiseta con el 3 y el nombre del Vasco".

¿Fuiste al campo... alguna anécdota especial?

"Ese día no se podía faltar. La verdad es que voy al campo desde antes de tener recuerdos y aquel año era todo como increible, era como un regalo constante. Primero la ilusión de jugar la Champions, luego ir pasando rondas contra verdaderos equipazos y la ilusión de tener una final al alcance de la mano. La anécdota principal de esa Champions es que el primer partido, contra el Manchester United trabajé tapando la publicidad en el campo y lo viví a pie de campo pero hecho polvo porque llevábamos tres días sin parar de trabajar desde la mañana hasta que se iba el sol. Fue el típico trabajito de estudiante, pero curiosamente, aunque había hecho algunas cosas más, es el primero que consta en mi vida laboral".

Ha cambiado mucho todo: ¿cuál es la principal diferencia que encuentras con la actualidad? ¿Afición, estadio, tipo de juego... etc?

Ha cambiado todo muchísimo.Yo creo que hace 20 años pensábamos que iba a ser una cosa pasajera. Después de dos décadas, seguimos ahi y, aunque parezca fácil, hay que poner en valor el mérito que tiene. A partir de ganar al Inter en cuartos de final, se empezó a tomar más en serio al Villarreal. Ya no era una moda pasajera, era una proyecto que se veía que iba en serio y que parecía que podía quedarse.

¿Jugador preferido de aquel equipo y crees que ha sido el mejor Villarreal de la historia?

"Siempre he sido muy de Josico. La verdad es que entre todas las figuras que había, era el que daba el equilibrio al equipo (aunque ese día entró de suplente). Siempre me han gustado mucho los antihéroes. Y en cuanto a si ha sido el mejor Villarreal de la historia, creo que por lo que respecta a jugadores, sí. Juntar a Senna, Sorín, Forlán, Riquelme o Tachinardi en un equipo, no creo que lo podamos volver a hacer. Pero luego, ha habido conjuntos o plantillas que creo que han sido mejores".

Víctor Rubio, en Anfield. / VÍCTOR RUBIO

Víctor Rubio, de Radio Vila-real

Eras un niño, ¿tienes recuerdos de aquel partido?

"Sí, tenía 10 años, aún estaba en la escuela. Volvía a casa esperando a mi padre para poder ir al estadio. Por supuesto estaba en el campo, desde los dos años ya me llevaban y cada partido de Champions era vivir un sueño al lado de casa. La anécdota del partido del Inter es que un fan italiano le pidió la camiseta del Villarreal a mi padre pensando cien por cien que el equipo italiano estaría en semifinales, y al final del partido pese a la derrota el chico cumplió y nos cambió la camiseta del Inter que en estos momentos aún tenemos en casa".

¿Cómo impacto aquel equipazo con los Riquelme, Forlán...? ¿Jugador favorito y fue el mejor equipo del Villarreal?

"Desde luego, muchas veces estando de vacaciones con la camiseta del Villarreal, la gente enseguida identificaba al equipo con aquella champions. La afición ha crecido, ahora la mayoría de los niños son ya del Villarreal y sólo del Villarreal. Me quedaría con Senna. Creo que hasta el título había sido el mejor Villarreal de la historia".

Santi Vila, en el centro. / SANTI VILA

Santi Vila viajó a Milan... así lo vivió

¿Cómo recuerdas la eliminatoria y que significó el gol de Aruabarrena?

"Yo estuve también en el Giuseppe Meazza. Del partido de vuelta todos recordamos el golazo de cabeza del Vasco Arruabarrena al adelantarse en su salida al meta italiano Toldo, tras una falta botada por Riquelme. Para mi el gol de Arruabarrena es hasta la fecha es de los más recordados por no decir el que más por la trascendencia que tuvo al eliminar contra pronóstico a uno de los mejores Inter de Milán, de los Figo, Recoba, Cambiasso, Verón, Zanetti, etc".

"Recuerdo que en el partido de ida se fletaron dos o tres aviones y casi todos pensábamos que el equipo amarillo sería apeado en los cuartos de final y fuimos para tener un último recuerdo de la Champions League a domicilio. Afortunadamante no fue así y tras perder 2-1 en la ida en un partido en el que se adelantó el Villarreal. Gracias al factor de los goles en campo contrario, el tanto de Arrruabarrena sirvió para pasar a semifinales en la temporada 2005-06, la de su debut en la máxima competición Europea".

Y así, 20 años después, aquel Villarreal-Inter de Milan sigue siendo uno de los grandes hitos de la historia del Submarino.