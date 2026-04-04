El calendario rocambolesco de LaLiga que perjudica al Villarreal... ¡otros 11 días sin jugar y solo tres de descanso!

LaLiga ha hecho oficial este domingo los horarios para las jornadas 32 y 33 de LaLiga aunque paradójicamente la 33 se jugará antes que la 32. ¿Y por qué? Por el cambio de fecha de la Copa del Rey, inicialmente prevista para el 25 de abril pero que finalmente se disputará el 18, justo en dos semanas, en la Cartuja, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Moleiro, Pepe y Gerard celebran uno de los tantos ante la Real Sociedad. / MANOLO NEBOT ROCHERA

El Villarreal CF se ha visto perjudicado claramente y tendrá un parón demasiado largo. Este lunes volverá, precisamente, después de la última ventana internacional en Girona y el próximo domingo volverá a jugar fuera de casa, en San Mamés ante el Athletic Club (21.00).

A Oviedo, el jueves 23 a las 21.30 horas

Tras estos dos partidos, llegará otro 'descanso' de 11 días hasta que el Submarino viaje al Carlos Tartiere para enfrentarse a un Oviedo prácticamente deshaucidado a LaLiga Hypermotion. Al ser jornada intersemanal, el Submarino jugará el último encuentro, el jueves 23 de abril a las 21.30 horas, con el posterior desplazamiento y regreso a Vila-real, llegando a altas horas de la madrugada.

Tan solo tres días después, recibe al Celta

Con un margen de solo tres días, el Villarreal recibirá al Celta de Vigo en La Cerámica el domingo 26 de abril a las 21.00 horas. El Submarino volverá a jugar en casa más de un mes después, ya que el último partido fue el 23 de marzo, ante la Real Sociedad.

Lo positivo... si el Celta se mete en las semifinales

Lo positivo para el Villarreal es que si el Celta de Vigo se mete en las semifinales de la Europa League, jugaría en La Cerámica a cuatro días de la hipotética eliminatoria, por lo que podría reservar jugadores. En cualquier caso, faltan tres jornadas y el primer paso del Submarino es Girona, este lunes.