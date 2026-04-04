El Villarreal B doblega al Marbella con un gol de Etienne Eto’o y empieza a soñar de verdad con el play-off (0-1)

Sí, marcó Etienne Eto’o (hijo de Samuel Eto'o), que es noticia, y ganó el Villarreal B en el campo del Marbella con ese solitario gol que llegó en el minuto 79, tras rematar de cabeza un grandísimo centro del murciano Dani Budesca. Fue un partido malo de ver, de mucha pelea en terreno de nadie, con escasas ocasiones de gol. Estos partidos se ganan con pequeños detalles. El filial, en líneas generales, fue mejor que el conjunto marbellí. Los de Albelda adelantan al CE Europa para asentarse en la cuarta posición con 48 puntos y soñar de verdad con jugar el play-off a LaLiga Hypermotion.

Un correcalles fue la primera parte. En su inicio fue un ir y venir de un área a otra, con balones largos, muchos sin sentidos. Con el paso de los minutos el filial amarillo se fue haciendo con el control del partido. Sin llegar a hacerle daño al rival, jugadores domo Alassane Diatta, Carlos Marciá, Barry y Hugo López empezaron a repartir juego. Antes de llegarse al cuarto de hora un pase del extremo zurdo Barry sobre Hugo López acabó con un tiro raso del chaval de Alcantarilla que salió a un palmo de la portería de Manu García.

El central argentino Lautaro presiona al delantero local Vícgor Sánchez. / Marbella FC

Se empezaba a tener el control absoluto del partido ante un Marbella presionado y agobiado por su imperiosa obligación de sumar de tres en tres para salir de los puestos de descenso. Con todo ello, hilvanando bien sus acciones, la segunda aproximación fue un obús del nigeriano Alassane Diatta, desde la frontal del área, que el arquero local con los puños despejó el peligro. Con ese 0-0 se llegó al final de los 45 primeros minutos.

Segunda parte

Lo mejor de los segundos 45 minutos fue el gol de Etienne Eto’o en el minuto 79, junto al magnífico centro del extraordinario lateral diestro Dani Budesca. Un cabezazo de tres puntos. Eso lo mejor, y la emoción e incertidumbre la pusieron las consultas al video support, eternas consultas, y todas quedaron en agua de borrajas. La última en el minuto 94 protestando los locales unas manos inexistentes de Lautaro. Tras cuatro minutos de revisión, se decidió que no había nada. Y ahí acabó el partido.

El lateral riojano Eneko Ortiz tapa la entrada del extremo local Adri Ruiz. / Marbella FC

Ficha técnica:

-0- Marbella: Manu García; Jorge Álvarez, Clemente, Juan Rodríguez, Álex Martínez; Cambra, Eugeni, Adri Ruiz (Álex Gil, min. 88), Ohemeng (Tahiru, min. 74); Víctor Sánchez y Dani Selma (Gonçalves, min. 81).

-1- Villarreal B: Rubén; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Gaitán (Iván, min. 88), Alassane, Carlos Maciá (Cheikh, min. 56), Barry (Nizar, min. 56); Hugo López (Bonafé, min. 71) y Ayman (Eto’o, min. 71).

El gol: 0-1. Min. 79: Ettienne Eto’o.

Árbitro: Fernando Román Román (Palencia). Amonestó a los locales Jorge Álvarez y Adri Ruiz; y al visitante Sierra.

Campo: Dama de Noche Football.

Entrada: 1.300 espectadores.